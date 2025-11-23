BLACK FRIDAY na Swissten.eu: Nakupte jako bez DPH se slevou 21 % na vše!

Komerční sdělení: Blíží se čas vánoční a s ním i tradiční otázka, čím obdarovat své blízké. Abyste se vyhnuli stresu na poslední chvíli, připravili jsme pro Vás přehled pěti praktických dárků, které udělají radost všem milovníkům moderních technologií. Vybíráme produkty, jež ocení cestovatelé, lidé v pohybu i ti, kdo hledají spolehlivá řešení pro každodenní používání. Pokud chcete ušetřit, zadejte u každého nákupu kód „BFDPH„. Získáte slevu 21 %, čili nakoupíte v postatě bez DPH.
1. Swissten Powerbanka 25 000 mAh – ideální na cesty
Powerbanka Swissten 25 000 mAh je perfektním dárkem pro každého, kdo často cestuje. Díky kapacitě pod limitem pro palubu letadla si ji lze bez obav vzít i na dlouhé lety. Nabídne výkon až 100 W, takže zvládne současně napájet notebook, tablet i telefon. Praktický je vestavěný USB-C kabel a digitální displej zobrazující kapacitu i aktuální výkon. Robustní tělo a rozsáhlé zabezpečení zajišťují maximální bezpečí při každém použití. Cena je 1699 korun.
2. Swissten MagSafe powerbanka Qi2 – kompaktní a moderní
Tato moderní MagSafe powerbanka je skvělým tipem pro všechny, kdo chtějí nabíjet pohodlně a bez kompromisů. Nový standard Qi2 umožňuje bezdrátové nabíjení až 15 W, a to jak pro iPhone, tak pro kompatibilní telefony s Androidem. Přes USB-C dokáže dodat až 35 W, takže si poradí i s tabletem nebo menším notebookem. Integrovaný kabel a praktický stojánek oceníte doma i na cestách. Digitální displej přehledně ukazuje kapacitu i rychlé nabíjení. Cena je 1199 korun.
3. Swissten 20 000 mAh s MagSafe a integrovanými kabely
Pokud hledáte univerzální powerbanku s vysokou kapacitou, tento model je ideální volbou. Disponuje integrovanými kabely USB-C a Lightning, takže nemusíte nosit žádné další příslušenství. Podporuje také bezdrátové nabíjení Qi i MagSafe pro iPhony, kde magnetické vystředění zajišťuje maximální efektivitu. Kapacita 20 000 mAh poskytne dost energie na několikadenní používání. Navzdory vysoké kapacitě je powerbanka kompaktní a snadno se vejde do batohu či kabelky. Cena je 1399 korun.
4. Swissten Powerbanka 20 000 mAh – univerzální řešení
Další varianta powerbanky Swissten s kapacitou 20 000 mAh přináší kombinaci bezdrátového nabíjení, integrovaných kabelů a praktické konstrukce. Nabízí kabely USB-C i Lightning, takže snadno nabijete zařízení různých značek. Podpora Qi a MagSafe umožňuje pohodlné bezdrátové nabíjení, přičemž magnetické vystředění zajišťuje stabilitu. Díky více výstupům můžete nabíjet současně více zařízení. Tento model je skvělým společníkem na cestách i v běžném provozu. Cena je 1099 korun.
5. Swissten MagRide – magnetický držák do auta s Qi2
Moderní držák do auta Swissten MagRide je praktickým dárkem pro každého řidiče. Podporuje nejnovější standard Qi2 s bezdrátovým nabíjením až 15 W, které je rychlé, bezpečné a stabilní i během jízdy. Silný magnet zajišťuje pevné uchycení telefonu. Kompaktní konstrukce rovněž nepřekáží ve výhledu. Držák je kompatibilní s iPhony i telefony Samsung a nabízí řadu ochranných funkcí, včetně detekce cizích předmětů a ochrany proti přehřátí. Je ideální pro pohodlné používání navigace i handsfree. Cena je 949 korun.
