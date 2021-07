5 skvělých aplikací pro plánování výletů po Česku

Letní měsíce jsou skvělou příležitostí pro podnikání nejrůznějších cest a výletů. Za přírodou, památkami nebo dobrodružstvím nemusíte nutně vyrážet za hranice naší země. Pokud chcete začít podnikat výlety po České republice, ale nevíte, kde a jak vlastně začít, možná vám pomůže některá z pěti aplikací, které vám představíme v našem dnešním článku.

Mapy.cz

Aplikace Mapy.cz je svými tvůrci neustále vylepšována, a kromě jiného může také skvěle posloužit jako pomocník při plánování výletů po Ćesku. Najdete zde funkci, která je přímo určená pro vyhledání zajímavých míst ve vaší blízkosti, případně ve vámi vybrané lokalitě. Samozřejmostí je také možnost podrobného plánování tras, detailní informace o jednotlivých místech a bodech zájmu, možnost ukládání tras, stahování offline map nebo třeba funkce pro pěší turisty i pro cyklisty.

Aplikaci Mapy.cz stáhnete bezplatně zde.

Kudy z nudy

Aplikace (a stejnojmenný web) Kudy z nudy je určená především rodinám s dětmi, ocení ji ale jistě kdokoliv. Najdete zde aktuální tipy na zajímavé akce a události, stejně jako informace o místech, která při vašich výletech po České republice stojí za návštěvu. Aplikace Kudy z nudy obsahuje nejen tipy na zajímavé kulturní či sportovní akce, ale také na výlety do přírody či za památkami. Jednotlivé aktivity jsou zde rozdělené do kategorií, součástí aplikace je také mapa a možnost využití filtrů pro nalezení co nejvhodnějšího tipu na výlety.

Aplikaci Kudy z nudy stáhnete bezplatně zde.

Na kole i pěšky

Na výlety po České republice se můžete vydat nejen pěšky, ale také na kole. Pro plánování pěších i cyklistických výletů po naší vlasti se vám bude skvěle hodit tuzemská aplikace s názvem Na kole i pěšky. Kromě stezek pro kola i pro pěší turisty zde ale také najdete například stezky pro jízdu na kolečkových bruslích nebo dokonce na koni, stejně jako vodácké, běžkařské či naučné stezky ve zvolené oblasti. Samozřejmostí je také možnost zobrazení bodů zájmu, jako jsou památky, muzea, galerie a další atrakce, ale třeba také koupaliště, občerstvení nebo ubytování.

Aplikaci Na kole i pěšky stáhnete bezplatně zde.

Vlakem na výlet

Jak název napovídá, potěší aplikace s názvem Vlakem na výlet všechny, kteří rádi cestují právě tímto způsobem. Najdete zde tipy na stovky nejrůznějších výletů spolu s podrobnými a užitečnými informacemi, součástí aplikace jsou také otázky, vztahující se k jednotlivým trasám, takže zde můžete získat také nové znalosti. Kromě toho obsahuje každý z nabízených výletů skrytý příběh z naši historie. Můžete si vybrat z výletů s více cíli i s jedním jediným cílem.

Aplikaci Vlakem na výlet stáhnete bezplatně zde.

Placehunter

Aplikace Placehunter slibuje, že díky ní můžete dát sbohem všem nudným a nezáživným výletům. V této zajímavé a skvěle vypadající aplikaci najdete tipy na neobvyklá a zajímavá místa v České republice, na kterých se nemusíte obávat davů turistů. Najdete zde seznam všech míst i s fotografiemi, mapu, detailní informace o jednotlivých cílech vašich výletů, a aplikace nabízí také možnost používání offline verze nebo možnost uložení vybraných míst do seznamu oblíbených.

Aplikaci Placehunter stáhnete bezplatně zde.