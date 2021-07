Facebook chce na iPhony přinést vlastní streamovací herní službu

Herní streamovací služby zažívají v poslední době velký boom, který navíc hned tak neskončí. S rozmachem rychlého internetu jak ve formě klasického kabelového připojení doma, tak i 5G venku se totiž stává tato forma hraní čím dál dostupnější a zajímavější pro čím dál více hráčů. Do vod streamovacího průmyslu se nyní chce pustit také Facebook, který však stojí v tomto směru proti mocnému nepříteli, kterým je Apple.

Facebook se již poměrně dlouho netají tím, že chce do své služby dostat cloudové hry, které si uživatelé i přesto, že budou (dle slov společnosti) velmi kvalitní zahrají jen díky dostatečně rychlému internetovému připojení. S jejich dostáním na Androidy problém není, horší je to však s Applem. Ten si totiž striktně své platformy hlídá a minimálně klasické aplikace sloužící pro streaming na ně nepouští. Facebooku tedy nezbude nic jiného, než tento problém vyřešit stejně jako veškerá jeho konkurence formou webové aplikace, která bude spustitelná přes Safari a hraní umožní skoro stejně dobře jako klasická mobilní aplikace. Tím sice přijde o výhodu toho, že by byl schopen hry distribuovat přímo přes svou hlavní aplikaci Facebook, jiná možnost však pro něj v současnosti zkrátka neexistuje. Začleněním herní záložky do aplikace Facebook by totiž došlo zcela určitě k její blokaci či v horším případě smazání.

Kdy přesně Facebook se svým řešením přijde není v tuto chvíli zcela jasné, jelikož sám vlastně zatím ani neřekl, že touto cestou půjde. Jelikož však jiná cesta není, nic jiného mu zkrátka nezbývá. Určitý harmonogram spouštění své služby nicméně v minulosti již nastínil s tím, že střední a západní Evropa by se měla novinky dočkat do roku 2022 – tedy již relativně brzy. Co se pak týče her jako takových, jednat by se mělo třeba i kousky z dílny fenomenálního Ubisoftu, který stojí třeba za Far Cry nebo Assassin’s Creed. Vše však ukáže samozřejmě až čas.