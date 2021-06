Patreon měl mít tajnou dohodu s Applem ohledně App Store

Okolo poplatků, které si Apple bere od vývojářů fungujících v App Store se objevila další zajímavá kauza. Stojí za ní tentokrát vývojáři a provozovatelé aplikace Fanhouse, která je jakousi obdobou Patreonu – zaměřuje se na přímou podporu tvůrců obsahu na internetu. Těm se totiž nelíbí, že po nich Apple vyžaduje implementaci platebního systému do jejich aplikace tak, aby si mohl strhávat svůj obvyklý podíl z poplatků.

Vývojáři argumentují především tím, že nejpopulárnější platforma na podporu umělců a autorů Patreon, má zcela očividně jiné podmínky, neboť oni žádné platební systémy v aplikaci nemají, resp. nejsou nuceni odvádět 30% podíl ze všech provedených transakcí z iOS/ipadOS/macOS aplikací.

K tomuto nařčení se nejprve vyjádřil CEO Patreonu Jack Conte, který v rozhovoru s The Verge prohlásil, že Patreon žádnou speciální smlouvu s Applem nemá. Jediným důvodem, proč Apple od Patreonu nevybírá 30% díl z poplatků prostřednictvím vlastního platebního systému je údajně proto, jelikož Patreon jako aplikace přímo nenabízí obsah, za který uživatelé primárně platí. Patreon je pouze platforma pro finanční podporu umělců/autorů, jejichž aktivity se vážou k dalším službám či platformám, jako je například YouTube, Twitch či vlastní či zcela odlišné způsoby propagace a publikace obsahu (jako například vydávání vlastního podcastu).

Po medializaci kauzy ohledně aplikace Fanhouse Apple vývojářům nabídl, že jim dá čas do konce roku 2021 na to, aby platební bránu s podporou pro 30% cut Applu do své aplikace implementovali, a to dle oficiálních podmínek App Store, ve který Apple podobné situace jasně popisuje. Uživatelé mají právo posílat finanční dary jiným uživatelů, a to za splnění dvou podmínek. Dar jako takový musí být zcela dobrovolný a příjemce dostane jeho kompletní část. Zprostředkovatelská aplikace si nesmí naúčtovat jakýkoliv poplatek. Nad rámec toho nesmí být platba daru spojena s jakoukoliv formou odměny v podobě přímého přístupu k digitálnímu obsahu či službám. Pokud se tak stane, aplikace musí obsahovat platební bránu s podporou in-app nákupů, ze kterých si Apple strhává svůj 30% podíl.

Výše uvedené však Patreon v mnoha ohledech „porušuje“ a je tedy zajímavé, že může mít ve své aplikaci vlastní platební systém, který by měl být v rozporu s pravidly App Store. Zástupci Applu celou kauzu zatím nekomentovali, ale určitě dojde k dalšímu vývoji.