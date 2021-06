Apple (znovu) vysvětlil, proč na iPhony nelze oficiálně instalovat aplikace mimo App Store

V posledních týdnech je Apple v souvislosti s jeho sporem s Epic Games z mnoha stran pranýřován za to, že neumožňuje na iPhony instalovat aplikace odjinud než z App Storu, čímž je softwarově dost omezuje. Apple si však za svým řešením neoblomně stojí, což před pár dny potvrdil jak jeho šéf, tak nyní i on sám skrze nově zveřejněný dokument, který jeho postoj nejenže obhajuje, ale taktéž vysvětluje.

V novém dokumentu, který si můžete prohlédnout zde, popisuje Apple své řešení instalace aplikací na iPhone jako jediné možné pro zachování maximální bezpečnosti telefonů. Sidelading (což je jiné označení pro instalaci aplikací mimo oficiální obchod provozovatele platformy) je totiž dle něj extrémním nebezpečím v oblasti ochrany soukromí a celkového zabezpečení telefonů jako takových. Tato slova opírá navíc nejen o svá zjištění, ale i o průzkum společnosti Nokia z roku 2020, ze kterého jasně vyšlo, že Androidy jsou malwary daleko více infikovány než iPhony a to z velké části právě kvůli jejich podpoře instalace aplikací mimo oficiální obchod Googlu. Pokud by vás pak zajímala přesnější čísla, řeč je konkrétně o patnáctinásobku virů na nich, což je poměrně alarmující fakt.

Riziko uvolnění pravidel pro instalaci aplikací na iPhony je navíc zřejmě ještě mnohem větší než si jablíčkáři vůbec uvědomují. Odemčení platformy by totiž s sebou přinesl obrovský příliv nebezpečných aplikací a celkově investicí do řešení, které by byly pro jablíčkáře nebezpečné. Útočníci by totiž rázem dostali od Applu nové možnosti, jak se zmocnit dat jeho uživatelů, což by s sebou přineslo zcela určitě velkou vlnu útoků. Na určitý čas by se tak mohl stát iOS méně bezpečným než Android.