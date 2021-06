Muž spolkl během spánku AirPod, po vytažení stále fungoval

Občas slýcháváme v souvislosti se zařízeními s logem nakousnutého jablka zvláštní příběhy. Jedním z takových je i příběh Bradforda Gauthiera, který v únoru tohoto roku spolkl během spánku AirPod. A jelikož se svým příběhem skutečně košatě na jednom diskuzním fóru pochlubil, můžeme vám ho přinést doslova z první ruky.

„Je mým zvykem sledovat před spaním filmy na telefonu. Toho večera jsem se zrovna díval na film Věc z roku 1982. Už asi po deseti minutách jsem ale usnul. Vzbudil jsem se o čtyři hodiny později vedle své ženy Heather. Film už dávno skončil. S velkou námahou jsem sundal telefon z polštáře a vydělal sluchátko z ucha. Druhé mi ale vypadlo a nemohl jsem ho najít. Že není něco v nepořádku jsem si uvědomil, když jsem se šel v noci napít. Napil jsem se, ale nešlo mi polknout. Šlo to až poté, co jsem se naklonil přes umyvadlo. Bylo to bizarní a alarmující. Byl jsem ale tak unaven, že jsem šel zpátky do postele. Přes noc napadlo dost sněhu, tak jsem šel ráno odhazovat. Asi po hodině jsem se napil vody a opět se vyskytly mé noční problémy.“

„Když jsem odhazoval sníh, Heather a můj syn Owen prohledali celou ložnici. Dokonce zvedli i matraci. Syn z legrace prohodil, že jsem sluchátko možná spolkl. Všichni jsme se tomu zasmáli. Posléze jsem se šel znovu napít vody. Znovu se objevily problémy a já začal dumat, zda by na tom nemohlo být něco pravdy. Taktéž jsem si všiml mírného tlaku v oblasti hrudi. Nic vážného, jen mírné nepohodlí. Důkazy se ale začaly hromadit. Heather řekla, že bych měl na pohotovost. Tak jsem tedy jel. Při vstupu se mě recepční ptala na mé příznaky a proč tam vůbec jsem. Místo odpovědi jsem se setkal jen se zmateným pohledem. Sama lékařka byla nedůvěřivá. Dle jejích slov osoby s velkým předmětem uvízlým v krku obvykle pociťují velkou bolest. Navíc se jí vůbec nezdálo, že bych tak velký kus plastu vůbec spolknul.“

„Výraz vracející se doktorky byl k nezaplacení. Přišla obklopena zdravotnickým personálem. Na snímku rentgenu byl jasně mezi žebry vidět AirPod.“ Bradford dodává, že i když příběh zní komicky, žádná legrace to nebyla a mohly nastat opravdu nebezpečné zdravotní komplikace. „Vypadalo to, že je sluchátko vklíněno do boku jícnu a že by mohlo zablokovat dýchací cesty. Kdybych sluchátko požil, mohlo by v klidu projít trávicím traktem. Kdyby se tak ale nestalo, byl by nutný chirurgický zákrok. Existovala také nepatrná možnost, že by sluchátko mohlo prasknout, a já se rozhodně nechtěl pokusit strávit lithium-iontovou baterii. Heather mě nakonec odvezla do endoskopického centra, kde mi AirPod za pomoci trubice vyndali. Bylo to nesmírně nepříjemné, ale byl jsem pod sedativy. O pár minut později mi předali sluchátko v úhledném malém sáčku. Když jsem se vrátil domů, zjistil jsem, že AirPod stále funguje, i když na mikrofon už takový spoleh není. Každopádně zřejmě nikdy nepřijdu na to, jak se do mých úst dostal. Mou teorií je, že spadl na polštář a spolkl jsem ho, když jsem zíval“