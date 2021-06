Jeden z nejpřesnějších analytiků prozradil, kdy proběhne představení iPhone 13 (Pro)

Přestože je podzim a s ním i příchod nových iPhonů 13 ještě relativně daleko, čím dál víc analytiků už má jasno v termínu jejich odhalení. Před pár hodinami se pak mezi ně zařadil i jeden z těch nejpřesnějších – konkrétně Dan Ives z Wedbush. Ten se v uplynulých týdnech a měsících blýskl celou řadou velmi přesných předpovědí ohledně nadcházejících Apple produktů a proto lze jeho předpověď termínu brát vcelku závazně.

Zdroje Ivese tvrdí, že současný plán Applu je představit iPhone 13 v úterý 14. září s tím, že následující týden v pátek – tedy 24. září – vstoupí jako již tradičně do prodeje. Předobjednávky na telefony by pak měly odstartovat v pátek 17. září. Plány se sice mohou ještě změnit v závislosti na tom, jak se bude dodavatelům Applu (ne)dařit ve výrobě nových iPhonů, ale jelikož si podle dostupných informací zajistil velmi dobře snad vše, co bylo vůbec možné, je riziko problémů s výrobou vcelku nízké. Je nicméně otázkou, jak to bude s celkovou dostupností telefonů. V předešlých letech totiž platilo, že prakticky každý model byl v prvních dnech či horším případě měsících po představení nedostatkovým zbožím.

Pokud se Applu jeho plán podaří naplnit, dá se předpokládat, že se po loňské změně letos dočkáme Keynotes s klasickým programem produktů. Jinými slovy, Apple Watch už nebudou představeny po boku jiného produktu než iPhonu a iPady by si pak mohly užít premiéru spolu s Macy, jak tomu bývalo i v minulosti. Zatím ale nemá příliš smysl podobně předbíhat, jelikož nás od září dělí opravdu spoustu času.