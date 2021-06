Autem na dovolenou: 5 aplikací pro iPhone, které byste měli znát

Autem na dovolenou s velkou pravděpodobností pojede mnoho z vás – a je jedno, zdali se budete pohybovat na území České republiky či někde v okolních zemích. Jestliže se chystáte na nějakou dlouhou cestu, tak se rozhodně vyplatí zjistit, kde se nachází levnější palivo. Na jedné nádrži tak dokážete mnohdy ušetřit desítky korun, a pokud budete tankovat nádrží více, tak už se dostáváme ke stovkám korun, což už rozhodně není zanedbatelná částka. Kromě toho je fajn mít aplikaci, která vám dokáže rozpočítat cenu paliva v případě, že pojedete ve vícero lidech. K zahození rozhodně není ani vedení kompletních záznamů o stavu vašeho vozidla, tedy například o ujetých kilometrech či servisních úkonech. V tomto článku se společně podíváme na 5 skvělých aplikací, které se vám budou hodit v případě, že jedete autem na dovolenou.

iPumpuj

Máte v plánu se v rámci dovolené pohybovat autem především po České republice? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak pro vás mám jednu skvělou aplikaci, díky které ušetříte za palivo. Konkrétně má tato aplikace název iPumpuj a pokud náš magazín sledujete pravidelně, tak už jste o ní dost možná slyšeli. V aplikaci iPumpuj najdete seznam prakticky všech čerpacích stanic v Česku. U těchto jednotlivých stanic pak najdete informace o tom, kolik na nich stojí benzín či nafta, nechybí však také informace o možnosti platby kartou, otevíracích hodinách a dalších. Co se týče dat jako takových, tak je přidávají samotní uživatelé, kteří v iPumpuj tvoří jakousi komunitu. K této komunitě se samozřejmě můžete přidat i vy. Pokud tedy navštěvujete často nějakou čerpací stanici, můžete si ji vzít pod svá křídla a vyplňovat o ní aktuální informace o cenách, stejně tak jako v ostatních případech. Více o aplikaci iPumpuj najdete zde.

Aplikaci iPumpuj stáhnete zde

Fuelo

Výše jsme si společně ukázali aplikaci iPumpuj, díky které můžete jednoduše sledovat ceny paliv na čerpacích stanicích, které se nachází v Česku. Jestliže však máte v plánu cestovat po okolních zemích, potažmo po celé Evropě, tak se vám bude hodit Fuelo. V tomto případě se tedy nejedná o aplikaci jako takovou, ale o webovou stránku, která je však plně responzivní a chová se jako aplikace. Jakmile se přesunete na webové stránky Fuelo, tak se nelekněte azbuky a bulharštiny – jazyk lze samozřejmě jednoduše přepnout, a to klepnutím na vlaječku vpravo nahoře. Ty nejdůležitější informace o cenách paliv naleznete tak, že klepnete na ikonu menu, a poté z něj vyberete kolonku Prices today. V této sekci se vám zobrazí průměrná cena paliva v zemi, kterou si můžete zvolit. Zobrazit si však můžete také mapu s čerpacími stanicemi a informacemi, v sekci Recently updated prices pak najdete takové čerpací stanice, u kterých byla v posledních 48 hodinách aktualizovaná cena. Více o Fuelo se dočtete zde.

Na stránky Fuelo se přesunete pomocí tohoto odkazu

Kalkulačka paliva na cestu

Nejlevnější palivo už jste tedy našli, jakým způsobem ale rozpočítat cenu celé cesty v případě, že je účastníků zájezdu více? Samozřejmě se můžete vrhnout do aplikace Kalkulačka s zdlouhavě zde částky vypočítat – když ale vezmu v potaz dnešní dobu, tak se rozhodně nejedná o ideální způsob. V současné době je totiž nutné, abyste vše měli hned, a tak stejně byste bez zbytečného počítání měli zjistit, kolik vám má zaplatit každý jeden člen posádky. V tomto případě se vám bude líbit aplikace, která nese jednoduchý název Kalkulačka paliva na cestu. Do této aplikace, která je samozřejmě k dispozici v češtině, stačí zadat délku trasy, průměrnou spotřebu paliva, cenu paliva a počet cestujících. Ihned poté se vám zobrazí výsledky, včetně celkové spotřeby paliva a ceny, délky trasy a samozřejmě částky, kterou vám má zaplatit každý jeden cestující. Kalkulačka paliva na cestu je k dispozici za jednorázový poplatek 79 korun.

Aplikaci Kalkulačka paliva na cestu koupíte zde

Drivvo

Jestliže hledáte aplikaci, pomocí které byste mohli jednoduše sledovat veškeré vaše výdaje pro správu vozidla, tak byste měli vědět, že jich existuje opravdu mnoho. Některé jsou horší, jiné zase lepší – mezi špičku v oboru však patří bezesporu aplikace Drivvo. V rámci této aplikace si můžete zaznamenávat veškerá tankování, dále nechybí možnost pro vedení přehledů o servisních úkonech – například kontrola oleje, rozvodů, brzd a dalších – a mnoho dalšího. Do aplikace Drivvo si můžete přidat hned několik různých vozidel, takže rozhodně nejste limitováni na vozidlo jediné, což se samozřejmě hodí například v případě, pokud chcete mít přehled o firemních vozech. Aplikace Drivvo nabízí kromě skvělých funkcí také moderní design, který je jednoduchý a intuitivní. Tato aplikace je k dispozici zdarma, pokud si však zaplatíte PRO verzi, tak získáte možnost zálohování dat do cloudu, synchronizaci mezi všemi zařízeními, export dat do tabulek a mnoho dalšího, navíc se zbavíte také reklam.

Aplikaci Drivvo stáhnete zde

Věrnostní aplikace

Jestliže vlastníte své vozidlo, tak už jste se při placení za tankování zcela jistě ocitli v situaci, kdy vám obsluha nabídla možnost registrace do věrnostního programu. Pokud se do takového programu registrujete, tak ve většině případech sbíráte nějaké body, které můžete při dalším tankování proměnit například v nějaké občerstvení, příslušenství do auta či cokoliv jiného z nabídky. Mnohé čerpací stanice nabízí opravdu bohatý věrnostní program, díky kterého si můžete udělat radost prakticky po každé plné nádrži. Stav svého bodového konta a katalog odměn si můžete zobrazit v aplikacích, které jednotlivé čerpací stanice nabízí. Vzhledem k tomu, že v Česku máme hned několik různých provozovatelů čerpacích stanic, tak samozřejmě neexistuje jedna aplikace pro všechny. Většina z nás ale pravidelně navštěvuje jednu a tu samou oblíbenou čerpací stanici, takže stažení jediné aplikace nebude problémem. Níže naleznete seznam aplikací od nejrozšířenějších sítí čerpacích stanic. Pokud níže aplikaci pro vaši čerpací stanici nevidíte, rozhodně zkontrolujte App Store – třeba ji tam najdete. Pro jednoduché skladování věrnostních karet pak můžete využít třeba aplikaci Stocard, díky které si je všechny uložíte do vašeho iPhonu.

Aplikaci Benzina stáhnete zde

Aplikaci MOL GO stáhnete zde

Aplikaci EuroOil stáhnete zde

Aplikaci Shell stáhnete zde