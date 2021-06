Samsung chce vlastní procesor, pomůže mu s ním bývalý expert Applu stojící za Apple Silicony

Jak se zdá, úspěch Applu a jeho M1 procesorů vlastního návrhu inspiruje i ostatní výrobce výpočetní techniky, kteří také nechtějí být závislí na tom, co pro ně vymyslí a výrobí Qualcomm, resp. TSMC či jiní výrobci mikroprocesorů. Jak se totiž nyní ukazuje, Samsung po necelých dvou letech opět koketuje s myšlenkou na vlastní procesory.

Společnost Samsung rozpustila svou procesorovou vývojovou divizi v listopadu 2019, a to především kvůli nenaplnění očekávání vzhledem k výkonu čipů vlastního návrhu. To se však nyní mění, neboť dle zahraničních zdrojů začal Samsung ve velkém nabírat experty na poli návrhu mikroprocesorů, a to rovnou z řad bývalých zaměstnanců Applu a AMD.

Samsungu se údajně mělo podařit získat klíčového zaměstnance Applu, který se významnou měrou podílel na vývoji čipů z rodiny Apple Silicon. Právě on by měl být vedoucím nově vznikajícího týmu, jehož úkolem bude vymyslet konkurenceschopné procesory, které bude moci Samsung využívat ve svých chytrých telefonech, tabletech a potenciálně i dalších zařízeních.

Samsung se pro tento krok rozhodl údajně proto, že ve společnosti nejsou spokojeni s výkonem nových čipů z rodiny Cortex-X. Na poli procesorů již Samsung spolupracuje s Googlem na návrhu vlastního čipu a s AMD na integraci architektury RDNA 2 do čipů Exynos.

Zcela nový procesor vlastního návrhu v blízké budoucnosti představí i Qualcomm, který na něm pracoval společně s lidmi ze společnosti Nuvia, kterou Qualcomm koupil a kterou založili bývalí inženýři Applu – kteří se pochopitelně podíleli na vývoji procesoru M1. Jestli se nadcházejícím křemíkovým novinkám podaří to, co loni Applu s SoC M1, ukáže jen čas.