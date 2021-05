Macy a iPady s M1 obsahují neopravitelnou bezpečnostní chybu

Neopravitelné bezpečnostní chyby vzniklé architekturou čipu už nejsou doménou jen Intelu, ale bohužel i Applu. Tvrdí to alespoň vývojář a bezpečnostní expert v jedné osobě, Hector Martin. Ten se nechal před pár hodinami slyšet, že jednu takovou “botu” nechal Apple i v čipech M1 a A14, ze kterých M1 přímo vychází. O nic závažného se však naštěstí nejedná, takže můžete zůstat v naprostém klidu.

Mnoho informací o chybě sice v tuto chvíli k dispozici není, zjednodušeně by však měla umožňovat dvěma aplikacím (nebo malwarům) určitou výměnu dat, avšak bez možnosti jakéhokoliv ovládnutí počítače. Martin proto tvrdí, že je tato chyba, která je navíc velmi těžce zneužitelná, pro hackery absolutně nezajímavá, jelikož jim takřka neotevírá žádné možnosti k útoku na uživatele. Čistě teoreticky by se jí však mohly pokusit využít reklamní agentury, které by měly být skrze ní schopné lépe sledovat návyky uživatele v různých aplikacích a díky tomu nastavovat své kampaně. Otázkou však je, zda se nějaká větší reklamka do podobného extrému pustí. Přeci jen, zneužití chyby k lepším výsledkům reklamy se zdá být z laického pohledu dosti přes čáru. Ať tak či onak, obavy zkrátka na místě nejsou.