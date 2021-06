Čip M1 v iPadu Pro jako snaha o revoluci? Pravý důvod může být daleko nudnější

Když Apple před pár týdny světu ukázal letošní generaci iPadů Pro s čipy M1 namísto dříve používaných čipů řady A, nejednoho jablíčkáře tím nejenže zaskočil, ale i doslova nadchnul. Tytéž čipy v Macích totiž způsobily svým způsobem revoluci, jelikož je z hlediska výkonu i výdrže dostaly po přechodu z Intelu na zcela novou úroveň mezi počítači. Dosavadní testy tabletů nicméně příliš revolučně nevyznívají, jelikož jsou tvrdě poznamenávány nedostatečně pokročilým operačním systémem, který neumožňuje hardware využít na maximum. S tím by sice mohl Apple udělat něco už příští týden v iPadOS 15, který světu hned v pondělí odhalí, mnozí leakeři v čele s Maxem Weinbachem však mají jiný názor.

Weinbach, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako jedny z nejlepších a který se díky nim svými předpovědmi zpravidla velmi blíží realitě, se nechal na svém Twitteru slyšet, že dle něj Apple nezamýšlel nasazení čipu M1 do iPadů Pro jakožto revoluční krok, který měl jeho tablety posunout na novou úroveň. S ohledem na jeho vnímání tohoto kroku proto ani nehodlá iPadOS v nejbližší budoucnosti nějak výrazněji pozměnit ve smyslu lepšího využití hardwaru tabletu. Pokud se pak ptáte, proč tedy do iPadů Pro čip M1 vůbec dal, je to podle Weinbacha jednoduše proto, že jej již vyrábí a je pro něj ekonomicky výhodnější jej do tabletů použít, ale třeba ho nevytížit na maximum, než pro tablety vyvinout nový čip řady A vycházející z A14 Bionic, což ve své podstatě je i M1. Podtrženo, sečteno – M1 Applu pomáhá zřejmě spíš šetřit peníze, než posouvat hranice tabletu tam, kde je chtějí vidět fanoušci Applu.