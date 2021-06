Recenze Pitaka Air Case pro Apple Watch: Stylová ochrana pro vaše hodinky

V dnešní recenzi se podíváme na kryt pro Apple Watch z dílny předního výrobce příslušenství Pitaka. Řeč je konkrétně o modelu Air Case, který zaujme jak svými vlastnostmi, tak líbivým designem. Jaký je však po pár týdnech intenzivního testování?

Technické specifikace, zpracování a design

Air Case od Pitaky je vyroben z vysoce odolných aramidových vláken, které by měly být flexibilnější a tvrdší alternativou k uhlíkovým vláknům. Díky těmto vlastnostem se tak může kryt pyšnit velmi vysokou odolností proti škrábancům, prasknutí, ale třeba i proti ohni (což ale asi testovat nikdo z nás moc nechce). Tyto vlastnosti přitom nabízí při doslova extrémně nízké hmotnosti a minimální tloušťce. Pravdou totiž je, že samotný kryt v ruce skoro necítíte a po nasazení k hodinkám přilne natolik dobře, že si jej skoro ani nevšimnete. Právě tato jeho vlastnost je dle mého zároveň jeho nejsilnější stránkou, jelikož je zkrátka super, že vám takřka neviditelný kabátek odolnost vašich hodinek strmě zvýší. A když říkám strmě, myslím tím opravdu strmě – kryt totiž kryje naprosto dokonale kompletně kovové boky hodinek a končí jen těsně nad kůži na vašem zápěstí. Počítejte nicméně s tím, že ochranu displeje od něj očekávat nemůžete a co víc – zřejmě si jí při používání tohoto krytu ani ničím kvalitním nezajistíte. Air Case má u digitální korunky “výběžek” kopírující otvor právě pro digitální korunku, který mírně zasahuje do skleněného rámečku displeje. Právě tento výběžek by byl zřejmě při nalepení krycích skel problematický a skla odchlipoval, u slabších fólií by ale problém být neměl.

Testování

Přiznám se, že zastáncem krytů pro Apple Watch jsem nikdy nebyl, jelikož mi přišlo, že jejich design velmi kazí. Air Case je však v mých očích prvním krytem, o kterém si to úplně nemyslím. Jednak je designově pěkný, jelikož je zpracovaný velmi minimalisticky a decentně, a jednak natolik nenápadný, že si jej člověk opravdu na hodinkách mnohdy ani nevšimne. I já jsem se mnohokrát při jeho testování přistihl při tom, že jsem na něj absolutně zapomněl a pak jsem byl skoro až překvapený, že jsem jej měl celý den na ruce, když jsem hodiny dával večer na nabíječku. Hledáte-li tedy skutečně nenápadný kousek, tento je značka ideál.

Velmi kladně musím zhodnotit i kvalitní vykrojení otvorů pro boční tlačítko a digitální korunku, díky čemuž je k těmto prvkům bezproblémový přístup a hodinky tak lze v krytu ovládat stejně jako bez něj. Super je pak i to, jak precizně jsou vykrojeny otvory pro reproduktory, mikrofon či úchyty pro řemínky. Nikdy nic nedrhne, nepřečnívá ani nepřekáží, díky čemuž působí kryt na hodinkách ještě nenápadnějším dojmem. Pokud by vás pak zajímalo to, jak je to s příjmem WiFi a GPS signálu v krytu, odpověď je jednoduchá – žádný problém. Hodinky fungují samozřejmě v krytu naprosto stejně jako bez něj. Totéž v bledě modrém pak má podle výrobce platit i pro LTE, byť to jsem bohužel otestovat nemohl, protože LTE Apple Watch nevlastním.

Co se týče odolnosti krytu jako takové, tu jsem se snažil testovat tím nejlepším možným crash testem – tedy běžným životem. Kryt jsem tedy nosil zhruba týden nepřetržitě na hodinkách, které mám na ruce kromě noci neustále. S krytem na hodinkách jsem se tedy třeba i sprchoval, sportoval, absolvoval dlouhé procházky, ale třeba i pracoval na zahradě a tak podobně – tedy jinými slovy jej vystavil útrapám běžného života. Bohužel jsem se nevyhnul ani pár nepříjemným nárazům do futer dveří, zdí či jiných předmětů doma i venku, které kryt schytal doslova naplno. A výsledek? Po týdnu na hodinkách bez jediného škrábance a co víc – designově doslova jako nový. I když se mi povedlo párkrát kryt skutečně brutálně zaprášit, stačilo jej opláchnout a hned byl designově “fit”.

Abych byl upřímný, stěží přemýšlím nad tím, co mi na krytu při jeho testování více či méně vadilo. Jediným minivroubkem je v mých očích výstupek nad digitální korunkou hodinek zasahující do skleněného rámečku hodinek, který se však na funkčnosti hodinek absolutně nepodepisuje a jedná se tak spíš o mou osobní antipatii k podobně rušivým prvkům. Pokud jste tedy vy s asymetričností vnitřně v pohodě, negativa na krytu nenajdete žádná.

Resumé

Co tedy o krytu říci závěrem? Máte-li rádi typický design karbonu a zároveň chcete zvýšit bezpečnost vašich Apple Watch a to ideálně co nejnenápadnější formou, je Air Case od Pitaky naprosto ideální volbou. Z hlediska designu vás totiž bezezbytku uspokojí a z hlediska ochrany tomu nebude jinak. Za sebe tedy mohu Pitaka Air Case doporučit.

