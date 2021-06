Recenze odolného krytu pro Apple Watch UAG Watch Case: Pancíř na vašem zápěstí

V dnešní recenzi se podíváme na odolný kryt z dílny předního světového výrobce odolného příslušenství, společnosti Urban Armour Gear. Řeč je konkrétně o modelu UAG Watch Case pro Apple Watch, v našem případě pak pro 44mm model (tedy Series 4, 5 či 6). Jak tento kryt obstál v našem testu?

Balení

Pokud se pro nákup krytu pro Apple Watch z dílny UAG rozhodnete, dorazí vám v líbivé papírové krabičce s jeho vyobrazením na horní straně víka a brandingem výrobce po bocích. Krabička jako taková vypadá skutečně hezky – nebál bych se jí dokonce označit za malé dárkové balení. Budete-li tedy chtít kryt někomu darovat, líbivá krabička vás ušetří od shánění vhodného obalu. Ačkoliv je krabička relativně velká, v jejích útrobách naleznete jen samotný kryt pro hodinky – nic víc, nic míň. Co však ale také od balení produktu tohoto typu čekat.

Fotogalerie Kryt UAG 2 Kryt UAG 3 Kryt UAG 4 Kryt UAG 5 Vstoupit do galerie

Zpracování a design

UAG vyrobilo svůj kryt pro Apple Watch z flexibilního TPU, které je na svém povrchu matné. Co se pak týče barev, na krytu převládá černá, kterou rozvíjí sytě oranžové doplňky. Poměrně zajímavé je pak to, že kryt splňuje vojenské drop-normy MIL STD 810G 516.6, díky čemuž si můžete být jisti tím, že jej hned tak něco nezničí. Pokud by vás pak zajímal systém uchycení na hodinky, jedná se o klasický “nacvakávací” kryt přes hranu produktu, díky čemuž jej lze extrémně jednoduše jak nasadit, tak v případě nutnosti sundat.

Fotogalerie Kryt UAG 7 Kryt UAG 8 Kryt UAG 9 Kryt UAG 10 +2 Fotek Kryt UAG 11 Vstoupit do galerie

Kryt jako takový je – jak už má UAG ve zvyku u prakticky všech svých produktů – poměrně dost robustní a designově výrazný, takže nepočítejte s tím, že si po jeho nasazení zachovají vaše Apple Watch minimalistický design. Výrazné jsou zejména rohy, které z těla krytu vyčnívají do prostoru, aby byly schopné co nejlépe ochránit choulostivá místa na Watch. Co se pak týče ochrany displeje, tu bohužel kryt poskytuje minimální. Jasně, mírný přesah hran nad displej nabízí, ale ten vás samozřejmě při přímém zásahu displeje nespasí. Určitě bych proto pro maximalizaci ochrany vašich hodinek doporučil tento kryt kombinovat s ochranným sklem. Jakmile tak učiníte, hodinky budou s notnou dávkou nadsázky skoro nezničitelné. Ze shora a ani z boku jim totiž poškození hrozit přestane.

Hodnocení designu krytu je ryze subjektivní věc a zatímco někteří jablíčkáři z něj budou nadšení, jiní jej pravděpodobně tvrdě zkritizují. Já se upřímně zprvu řadil spíš do druhé zmíněné skupiny, protože na odolné příslušenství příliš nejsem. Postupem času na mě však začal kryt působit lepším a lepším dojmem. Na běžné nošení ven jsem si ho moc často nenasazoval, při akčnějších túrách, při kterých jsem měl o své Apple Watch strach, jsem však neváhal. K podobným činnostem se totiž jak jeho funkčnost, tak design zkrátka hodí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Testování

Jak jinak testovat odolné kryty než jejich používáním jak při denním nošení, tak hlavně při akčnějších zážitcích, ve kterých jde s trochou nadsázky vaším Apple Watch o život. Přesně těmto aktivitám jsem proto kryt v posledních dnech vystavil, abych mohl nyní s čistým svědomím říci, že jej lze vnímat skutečně jako prvotřídního ochránce, na kterého je spoleh. Mé Watch totiž ochránil nejen před pár nepěknými nárazy do kovových futer dveří, kterým se člověk čas od času zkrátka nevyhne, tak před větvičkami a kamínky, které mé zápěstí bičovaly při pár akčnějších vycházkách po okolních lesích, kopcích a lomech. Co mě pak skutečně nadchlo, byla nejen ochrana hodinek jako takových, ale i vysoká odolnost krytu. Ten totiž po zhruba dvou týdnech opravdu intenzivního testování vypadá stále jako nový, byť jsem byl po pár incidentech přesvědčen o tom, že je nenávratně odřen a mě tak bude čekat psaní smutných řádků. To se ale naštěstí nestalo.

Fotogalerie Kryt UAG 12 Kryt UAG 14 Vstoupit do galerie

Pokud vás pak zajímá ovladatelnost hodinek v krytu, ta je stále na velmi dobré úrovni. Jasně, boční tlačítko skryté pod gumovou krytkou je při stiscích tužší a člověk si tak musí zvyknout na to, že například pro aktivaci Apple Pay musí vynaložit více síly než bez krytu, nejedná se ale naštěstí o žádný extrém. Vcelku příjemný je pak i přístup k digitální korunce, se kterou je nicméně potřeba totiž ze shora, jelikož jen tímto směrem je k ní dobrý přístup. Pokud jste tedy stejně jako já zvyklí točit korunkou spíše zespoda či zboku, budete si muset zvyknout na trošičku jiný styl ovládání. Co se pak týče ovladatelnosti displeje, ta je vzhledem k tomu, že obrazovka není krytem nijak kryta, naprosto nepoznamenána.

Kdybych měl v krátkosti zhodnotit to, jak působí hodinky s krytem na ruce, hodnotil bych vcelku pozitivně. Jelikož je kryt extrémně lehký, vyšší hmotnosti na zápěstí se bát nemusíte. Počítejte nicméně s tím, že hybnost vašeho zápěstí bude malinko jiná než v případě Apple Watch nasazených bez krytu – tedy minimálně v případě, že nosíte hodinky stejně jako já posazené poměrně vysoko na zápěstí. V takovém případě se při ohnutí ruky dotknete krytu zkrátka dříve než těla hodinek bez něj. Spustíte-li si však hodinky níže, ani na hybnosti zápěstí se nepodepíše.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Sháníte-li pancíř pro vaše Apple Watch, který jim dodá notnou dávku ochrany před nárazy, škrábanci či spoustou jiných možných poškození jejich rámečku, budete z krytu UAG Watch Case dle mého názoru nadšeni. Jeho cena 749 Kč sice není nízká, po zhruba dvou týdnech testování však musím říci, že si tuto částku dokázal kryt v mých očích velmi slušně obhájit. Jste-li tedy ochotni za podobný produkt tyto peníze zaplatit, věřím, že budete stejně jako já spokojeni.

Kryt UAG na Apple Watch můžete zakoupit zde