Takto Apple maskoval první Apple Watch před jejich představením

O maximální míře utajení, která je spojená s vývojem Apple produktů, toho již bylo napsáno opravdu hodně. Právě v rámci tohoto utajení Apple často ukládá prototypy svých připravovaných výrobků do speciálních pouzder a krytů, jejichž úkolem je v co možná největší míře skrýt podobu vyvíjeného zařízení. Tento týden se na internetu objevily velmi zajímavé fotografie Apple Watch první generace, které jsou ukryté v pouzdru zmíněného typu.

Fotografie nevydaného prototypu Apple Watch první generace se objevily na twitterovém účtu Apple Demo. Nachází se na nich chytré hodinky od Applu, které jsou ukryté v pouzdru typu „Security Case“. Snímky se podobají fotografiím, které kolovaly po internetu v září loňského roku. Podle vyjádření Apple Demo má Securty Case chránit a tajit design připravovaných hodinek. Podle fotografií to také vypadá, že na zmíněném prototypu Apple Watch běží speciální verze operačního systému, který byl předchůdcem finálního watchOS.

Samotné Security Case pouzdro, ve kterém se ukrývá 38mm verze Apple Watch první generace, se pak podobá spíše pouzdru pro iPhone. Společnost Apple se tehdy podle všeho rozhodla, že prototypy svých Apple Watch bude ukrývat do dvou rozdílně vypadajících krytů – důvodem bylo s největší pravděpodobností to, aby bylo možné snáze rozlišit 38mm verzi od větší 42mm verze Apple Watch. Majitel twitterového účtu s názvem Apple Demo uvádí, že Apple umísťoval prototypy svých produktů do maskovacích pouzder zejména pro potřeby jejich přepravy. Zveřejněný prototyp pak s největší pravděpodobností sloužil především pro účely testování softwaru.