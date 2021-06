První dojmy z 1. bety iPadOS 15: Má smysl jí zkoušet?

Po úvodní Keynote letošní WWDC uvolnil Apple jako již tradičně první vývojářské bety svých čerstvě představených operačních systémů, mezi kterými se dle očekávání objevil i iPadOS 15. A jelikož jsem si jej jako již tradičně na redakční iPad stáhl, abych jej mohl začít co nejdřív testovat, a hraji si s ním už od pondělní noci, je nyní ideální čas na to říci si, jaká tedy první beta je. Následující řádky však berte prosím s určitou rezervou. Budou totiž vycházet jen z mých dojmů a postřehů, které se odvíjí od funkčnosti “mé” bety. Vám se může systém po instalaci chovat trochu (nebo i hodně) jinak.

Hned na úvod je třeba říci, že přechod na betu nebyl tak hladký, jak jsem očekával. Její stažení bylo sice už v pondělí v noci poměrně rychlé a příprava instalace zrovna tak, jakmile však bylo k instalaci vše připraveno, nešlo mi z nějakého záhadného důvodu instalaci stiskem příslušného buttonu na displeji spustit. Vše se mi povedlo rozchodit po zhruba pěti minutách neustálého obnovování nastavení a dalších snah tohoto typu, což mě trochu upřímně znepokojilo. Zaseknout se na samotné instalaci totiž obvykle nevěstí nic dobrého.

Jakmile se proces instalace rozběhl, naštěstí jej nic nepoznamenalo a já si tak mohl po pár minutách první vývojářskou betu iPadOS 15 užít. Instaloval jsem konkrétně na základní iPad z roku 2018, který je osazený čipsetem Apple A10 Fusion a 2 GB RAM. Nejedná se tedy o žádné pekelné železo, avšak na druhou stranu ani kousek zralý do šrotu. Na testování bety tedy vcelku ideální kousek.

Po dokončení instalace a odklikání klasických dotazových oken se iPad na novém iPadOSu relativně dost sekal a špatně načítal widgety. Zatímco čas widgety opravil, sekání příliš ne. Setkávám se s ním totiž bohužel i nyní – tedy zhruba den a půl po instalaci bety. Nejedná se ale naštěstí o nic extrémního, kvůli čemuž by se tablet nedal používat, takže o downgradu nemá smysl uvažovat – tedy minimálně v mém případě.

Co se týče novinek, které stojí u iPadOS za zmínku (a které jsou pro něj exkluzivní – tedy nejsou k dispozici na iOS 15), těch je v systému jako šafránu – bohužel. Očekávání velké systémové revoluce pro iPady se tedy ani trošku nenaplnila a my si tak musíme nechat na jakoukoliv větší otevřenost, díky které by byly iPady celkově využitelnějšími zařízeními, jelikož by je šlo používat stejně nebo minimálně podobně jako Macy, zajít chuť. Škoda.

Apple se na WWDC cachal tím, jak výrazně zjednodušil používání multitaskingu, který je v mých očích jednou z hlavních zbraní iPadů. Jeho spouštění a používání jednodušší skutečně je, ale abych byl upřímný, nejsem úplně přesvědčen o tom, že tak výrazně, jak jej Apple prezentoval. Spíš bych řekl, že je jeho spouštění a používání nyní o něco pochopitelnější, protože k němu používáte více viditelných prvků. Neznalí uživatelé se s ním tak sžijí asi snáz, což je fajn. Na druhou stranu, jakmile se tak stane, začnou některá tato vylepšení trochu ztrácet smysl. Ale ano, zde se sluší Apple pochválit, protože i tato vylepšení jsou zkrátka příjemná.

Osobně se řadím i mezi příznivce widgetů a tak vás asi nepřekvapí, že mě letošní odemčení plochy pro jejich připínání takřka kamkoliv a jakkoliv nesmírně potěšilo. Widgetové centrum, které Apple používal v loňském roce, mi totiž smysl nedávalo a jsem proto moc rád, že si můžu některé své oblíbené kousky dát přímo na plochu. Je super, že se zde Apple neomezoval rozměrově na widgety z iPhonů, ale pustil se i do o poznání větších panelů, jejichž využitelnost je za mě super. Například takový widget Souborů je využitelný skutečně dost – tedy pokud jste stejně jako já zvyklí zálohovat plochu na Macu na iCloud, díky čemuž jste si jí schopni na iPadu de facto zobrazit. Fajn jsou ale i Fotky, které sice stále zobrazují jen namátkové snímky, ale ve větším formátu mají zkrátka své kouzlo. Pochvalu si Apple zaslouží i za widget pro Najít, který mi po příchodu AirTagů dost chyběl.

Jako velmi dobrý nápad musím označit i umístění knihovny aplikací do docku, díky čemuž se tak její využitelnost stává rázem daleko větší než tomu bylo v její předešlé verzi, do které jste se museli “doswajpovat”. Jasně, pokud tento prvek nepoužíváte, bude vám i nadále asi k ničemu, ale pokud jste si na automatické rozřazení aplikací do složek podle jejich typu zvykli, myslím si, že tohle se vám bude líbit opravdu dost.

Co se týče chyb jako takových, zatím jsem nenarazil na nic, co by mě vyloženě v něčem omezovalo. Aplikace třetích stran jsou na betě taky poměrně dost stabilní, byť nevím, jak jsou na tom třeba banky – ty totiž používám jen na telefonu. Problematicky nejede ani přepracované Safari, do jehož hodnocení se však zatím pouštět nechci, protože jej musím celkově vstřebat. Novinek je u něj totiž poměrně dost a to jak těch viditelných, tak i méně výrazných. Nerad bych proto vynesl po necelých dvou dnech testování jakýkoliv ukvapený soud.

První betu iPadOS 15 bych tedy za sebe zhodnotil jako poměrně zdařilý software, který mi používání tabletu nikterak neznechutil. Na druhou stranu mi jej však ani nezpříjemnil natolik, že bych vám nyní řekl, ať si jdete betu i přes rizika s ní spojená nainstalovat. Abych byl upřímný, být vámi se do instalace asi úplně nehrnu, protože zkrátka nevidím moc důvodů, proč si na těch pár novinek, co přináší, nepočkat do září. Systém totiž celkově působí spíš jako nějaký iPadOS 14 v.2, než jako něco, po čem by člověk měl chuť skočit a neohlížet se na rizika.