První dojmy z 1. bety iOS 15: Vyplatí se aktualizovat?

Od doby, kdy Apple na WWDC21 představil nové operační systémy, uběhly prakticky již celé dva dny. Jak už to tak bývá ve zvyku, tak i letos Apple zpřístupnil beta verze pro všechny vývojáře ihned po skončení samotné prezentace. A my v redakci samozřejmě nijak nezahálíme a všechny nové systémy pilně testujeme. Osobně jsem si první vývojářskou beta verzi iOS 15, společně s dalšími novými systémy, nainstaloval pár desítek minut po zpřístupnění. To znamená, že systémy už nějakou dobu využívám a jsem schopný vám předat mé první dojmy. V tomto článku se budeme věnovat iOS 15, v průběhu dne vám pak přineseme první dojmy z dalších systémů. Ptáte-li se, zdali byste měli na nové systémy přejít či počkat, tak pokračujte ve čtení.

První beta = tradičně v pohodě

První vývojářské beta verze osobně testuji ihned, jakmile je to možné, a to již po dobu několika let. Za tu dobu jsem tak nějak schopný říci, jak beta verze všeobecně fungují. Pravdou je, že vůbec první beta verze iOS 15, a také všech ostatních nových systémů, jsou relativně v pořádku. Samozřejmě se nějaké problémy najdou, například v podobě větší spotřeby baterie či padání aplikací. I tak se ale dá systémy považovat za stabilní a chyby jsou převážně malé. Jenže takto tomu je doopravdy pouze u první, druhé a maximálně třetí vývojářské beta verze. V těch dalších verzích už mi přijde, že Apple začne do fungujících věcí tzv. vrtat, a poté už se systémy používat nedají. Aktuálně jsem se tedy nesetkal s nějakými obrovskými problémy, které by mi nějakým způsobem znemožnily používat iPhone.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se pak týče výkonu zařízení a výdrže baterie, tak se nejedná o nic špatného – ba naopak. Ihned po aktualizaci každopádně několik hodin počítejte s tím, že se iPhone bude lehce zasekávat, bude horký a baterie vydrží krátkou dobu. Jakmile však iPhone necháte, aby si vše urovnal, což zvládne třeba přes noc, tak už začne být vše v pohodě. Po stránce výkonu a plynulosti jsem nezaznamenal žádný problém, byť malé zaseknutí se sem tam objeví – například při startování nějaké aplikace. Určitě vás zajímá, jak je na tom baterie poté, jakmile se systém urovná a „zklidní“. V tomto případě vás příjemně překvapím, jelikož baterie drží opravdu dobře. Vlastním iPhone XS, maximální kapacitu baterie mám 86 % a musím říct, že stále nemám problém s jednodenní výdrží baterie bez nutnosti nabíjení. Z hlediska baterie tedy nemám žádný problém a doufejme, že se výdrž bude stejně zlepšovat i v dalších verzích a nebude tomu přesně naopak.

Opatrně s novými funkcemi FaceTime

Malé chybky se ale samozřejmě najdou, a je jich hned několik. Obrovského vylepšení se v iOS 15 dočkal především FaceTime, kterému Apple navíc věnoval podstatnou část prezentace. Novinky, které FaceTime nabízí, jsou jednoduše boží – například rozostření pozadí při hovorech, anebo zahájení konverzace s kýmkoliv a kdekoliv pomocí odkazu. Je však nutné počítat s tím, že například konverzaci přes odkaz aktuálně můžete založit pouze s takovým uživatelem, který má taktéž nainstalované nové verze systémů. Se staršími verzemi operačních systémů se sice dostanete například do webového rozhraní FaceTime, avšak zde všechno končí a spojit se vám prostě nepodaří. V takové chvíli navíc občas dojde k tomu, že se FaceTime zasekne i vám a je nutné ho ukončit. Pokud tedy budete chtít využívat FaceTime s uživateli, kteří nemají nové verze systémů, tak na vytvoření konverzace přes odkaz zapomeňte.

Takto lze zahájit FaceTime hovor přes odkaz:

Další novinky fungují dobře…

Pokud se podíváme na další „menší“ novinky, tak mohu říci, že většinu času fungují bez problémů – aktuálně si ani nevybavuji, že bych s nimi měl nějaký problém, tedy mimo FaceTime. Z nových funkcí mohu vyzdvihnout například souhrn upozornění, režim Soustředění, který nahradil klasický režim Nerušit, Live Photo pro možnost jednoduché práce s textem při focení či na fotkách, nové rozhraní v Safari a přepracovanou aplikaci Počasí. Všechny tyto zmíněné novinky fungují prakticky bez problémů, ze začátku jsem měl pouze menší problémy s funkcí Live Text, kvůli které sem tam spadl Fotoaparát či Fotky. Samozřejmě je dále u nových funkcí nutné počítat s tím, že jejich popis fungování nebude v češtině, ale v angličtině.

…a rychle si na ně zvyknete

Apple se do iOS 15 rozhodl přidat především takové funkce, které jsou určitým způsobem spjaté se současnou situací, tedy s pandemií koronaviru – například zmíněné zahajování hovorů FaceTime přes odkaz. Otázkou tedy zůstává, zdali Apple s těmito funkcemi neměl přijít dříve, když už to pomalu vypadá, že by se mohl svět vrátit do normálu. Tak jako tak, nakonec jsme se dočkali a nové funkce samozřejmě ocení většina z nás. Osobně jsem velmi rád za zmíněné souhrny oznámení a přepracovaný režim Soustředění – díky těmto funkcím budete především při práci o mnoho více produktivní. V rámci souhrnů oznámení si jednoduše nastavíte vybrané časy, ve kterých vám budou denně chodit notifikace z vybraných aplikací. Pokud si zde nastavíte například aplikace všech sociálních sítí, tak vám z nich přijdou veškeré notifikace pouze jednou či dvakrát za den a nikoliv neustále. Nemusíte tak pořád sledovat iPhone. Co se pak týče Soustředit, tak si můžete vytvořit vlastní režimy Nerušit, které se přizpůsobí tomu, co zrovna děláte. V praxi si například vytvoříte režim Nerušit v práci a budete si schopni nastavit, aby se vše ztišilo, kromě hovorů a zpráv od kolegů, apod. Možností je opravdu hodně a můžete si nastavit i automatické spuštění.

Aplikace třetí strany

Mnoho jedinců má před instalací nových operačních systémů strach z toho, aby fungovaly veškeré aplikace třetí strany. A rozhodně se není čemu divit, jelikož většina z nás využívá aplikace třetí strany na denní bázi. Dobrou zprávou je, že osobně jsem se při používání s velkými problémy nesetkal. Dokonce mi funguje i mobilní bankovnictví George od České spořitelny, byť v komentářích už se pár jedinců zmínilo o tom, že například aplikace Raiffeisenbank bohužel nefunguje. Čas od času je pak v mém případě nutné vypnout a znova zapnout Spotify, jelikož nechce přehrávat hudbu na externí reproduktory, například v autě či Bluetooth. S AirPody jsem však neměl absolutně žádný problém.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Instalovat, nebo ne?

Pokud jste článek dočetli až sem, tak vás zajisté zajímá, zdali byste měli iOS 15 na váš iPhone nainstalovat. Za mě osobně si myslím, že na primární zařízení byste se mu měli vyhnout, a to i přesto, že osobně se momentálně s velkými problémy nesetkávám. Jak už jsem ale zmínil výše, tak největší problémy očekávám za pár týdnů, kdy budou vycházet další verze vývojářských beta verzí. V těch totiž Apple začne určitým způsobem „vrtat“ do vybraných funkcí a z minulých let mohu říci, že se zařízení stane prakticky nepoužitelným. Tak jako tak, pokud se pro instalaci iOS 15 na váš iPhone rozhodnete, tak berte na vědomí, že neneseme zodpovědnost za nefunkční zařízení či ztrátu dat. Instalaci vývojářské beta verze iOS 15 provádíte čistě na vlastní riziko. Navíc k tomu, nemusí nutně znamenat, že když iOS 15 funguje dobře na mém iPhonu, tak že tomu stejně bude i v případě jiných jablečných telefonů. Je to tak víceméně sázka do loterie.