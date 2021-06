10 nejzajímavějších novinek v iOS 15

V posledních hodinách jsme se na našem magazínu věnovali nejlepším novinkám, které jsou součástí nových verzí nedávno představených operačních systémů. Apple nové systémy představil na své prezentaci v rámci vývojářské konference WWDC21 a konkrétně jsme se dočkali iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. I když samotná prezentace nebyla úplně ideální a dala by se definovat slovem „rozlítaná“, tak nemůžeme tvrdit, že by novinek bylo pomálu. Nemusí se to na první pohled znát, ale všemožných nových funkcí je k dispozici opravdu mnoho. V tomto článku jsme se rozhodli, že se podíváme na 10 nejlepších z nich, a to v rámci iOS.

1 Úvod 2 Hovor FaceTime přes odkaz 3 Rozmazání pozadí ve FaceTime 4 Soustředění 5 Souhrn oznámení 6 Live Text 7 Nové rozhraní Safari 8 Záznam aktivity aplikací 9 Přepracované Počasí 10 Sekce Sdíleno s tebou 11 Upozornění na zapomenuté zařízení Další stránka Stránka 1 / 11