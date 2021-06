Nejen Apple Watch LTE. Večer se můžeme dočkat i oznámení Siri v češtině!

Zatímco ještě před pár hodinami se zdálo, že by mohla být letošní vývojářská konference WWDC kvůli minimu zajímavých novinek do značné míry nudná, nyní to minimálně pro české fanoušky vypadá na pravý opak. Takřka 100% se totiž na ní dočkáme oznámení rozšíření podpory LTE u Apple Watch do dalších zemích, mezi kterými bude i Česká republika. Té dal totiž podle našich informací zelenou právě Apple, díky čemuž ode dnešního rána svítí v nabídce mnoha prodejců Apple produktů nové Apple Watch LTE. Tato vychytávka však nemusí být ani zdaleka tou největší události dneška – tedy alespoň pro Česko.

Siri v češtině

Pamatujete si na minulý rok a inzeráty, přes které hledal Apple zaměstnance schopné pomoci mu s vývojem umělé asistentky Siri, respektive pak její české verze? Hledaní lidé se měli tehdy podílet na kontrole “pochopení” příkazu uživatele a následné odezvy z úst umělé asistentky Siri, což je podle mnoha expertů jednou z posledních fází vývoje nových jazyků. Ačkoliv možná mnozí z nás nepočítali s tím, že bychom se i přesto mohli česky mluvící Siri v dohledné době dočkat, jelikož je Česko pro Apple nezajímavou zemí, pravda je taková, že nynější vstup LTE Apple Watch na pulty obchodů či nedávné spekulace ohledně prvního Apple Storu u nás svědčí o opaku. Dnes večer bychom se tak klidně česky hovořící Siri mohli dočkat a s ní nejen LTE Apple Watch, na kterých by byla Siri využitelná kdekoliv, ale například i oficiálního vstupu HomePodů do tuzemské nabídky Applu a tak podobně. Jsou to nicméně právě LTE Apple Watch, které v nás vzbuzují dojem, že je česká Siri ve hře, jelikož kdyby tomu tak nebylo a Apple jí nechtěl na WWDC ukázat, asi by nyní neřešil spuštění LTE u Series 6, ale počkal by si až na podzim a Apple Watch Series 7.