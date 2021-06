Apple Watch LTE v ČR se začnou prodávat v nejbližších dnech – Potvrzeno Applem

Apple Watch LTE v ČR budou již brzy realitou! Vyplývá to alespoň z informací, které jsme před pár minutami dostali od jednoho z našich zdrojů z řad prodejců Apple produktů. Ten nás informoval o tom, že pokyn k bannerové propagaci Apple Watch LTE na eshopech Apple prodejců v České republice a potažmo zalistování hodinek do nabídky (byť bez možnosti předobjednání) totiž “nařídil” samotný Apple. Nejedná se tedy v žádném případě jen o neoficiální přeprodej, jako tomu je třeba o HomePodů mini, ale o řízenou akci ze strany Applu, což lze jinými slovy číst jako potvrzení spuštění podpory LTE na našem území. Jen těžko by totiž kalifornský gigant začal oficiálně prodávat v České republice LTE verze svých hodinek, když by s podporou jejich nejlepší funkce, která navíc jako jediná navyšuje oproti non-LTE verze jejich cenu, nepočítal.

Apple Watch LTE v ČR

V tuto chvíli bohužel nevíme, kdy přesně se prodeje Apple Watch LTE rozběhnou a netušíme ani to, jací operátoři budou tuto vychytávku zprvu podporovat. Na tiskových odděleních Vodafone a O2 se nám totiž zatím dostalo odpovědi, že tiskoví mluví o ničem nevědí, ale náš dotaz předají kompetentnějším kolegům, kteří k němu snad dodají více informací. Na odpověď T-Mobilu pak zatím čekáme. V minulosti se nicméně ani jeden z tuzemských operátorů netajil tím, že by podporu LTE u Apple Watch rád co nejdřív spustil a proto by asi nebylo přespříliš překvapivé, kdybychom se dočkali rovnou podpory od všech třech.

Fotogalerie recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +6 Fotek apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 4 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 2 Vstoupit do galerie

Pokud se ptáte, proč Apple Watch podporu eSIM a tedy i LTE zatím nenabízí, když iPhony, iPady a potažmo další konkurence ano, odpověď je jednoduchá. Problém tvkí totiž v rozdvojení a následném zachování funkčnosti obou čísel – tedy jinými slovy toho, aby se dalo neustále dovolat jak na iPhone, tak Apple Watch. Právě to totiž v současnosti tuzemské sítě neumožňovaly, kvůli čemuž byl příchod LTE Apple Watch problematicky. Tomu by však mělo být již brzy konec. Zajímá-li vás, kdy bychom se spuštění prodejů mohli dočkat, tipujeme už tento pátek. Přesnější odpověď pak nabídne takřka 100% dnes večer samotný Apple.