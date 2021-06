Alza začala nabízet Apple Watch LTE v ČR!

Zdá se, že den, na který mnozí jablíčkáři netrpělivě čekají od podzimu 2017 je za dveřmi. V nabídce tuzemských prodejců v čele s Alzou se totiž začínají objevovat LTE modely Apple Watch, konkrétně pak verze Series 6 a SE. Zdá se tedy, že je příchod podpory této vychytávky na spadnutí.

Apple Watch LTE v ČR

Apple Watch Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Vstoupit do galerie

Na Alze si můžete u LTE Apple Watch SE a Series 6 zatím nastavit “jen” hlídacího psa, který vás upozorní na to, jakmile se stav produktu jakkoliv změní – tedy například na to, jakmile k němu prodejce doplní cenu. Ta totiž zatím na Alze stanovena není, byť u konkurenčních prodejců rezonuje kolem 15 tisíc korun za 44mm verzi a na 14300 korunách u 40mm verze. Poměrně zajímavé je pak to, že jsou zatím všude zalistovány jen modely z hliníku, přestože se v LTE verzi vyrábí i vyšší řady s titanovým či ocelovým tělem. Proč ty zatím v nabídce Applu chybí je nicméně v tuto chvíli otázkou.

Jelikož poslední zprávy od tuzemských operátorů se točily kolem toho, že se na příchod LTE zatím “jen” chystají, ale nemají jasno v přesném termínu, nelze v tuto chvíli bohužel říci se stoprocentní jistotou, kdy k nám podpora mobilního připojení u hodinek od Applu skutečně dorazí a ani to, jací operátoři jí budou za jakých podmínek nabízet. Intenzivně se však snažíme zjistit u operátorů i prodejců veškeré informace, které vám v následujících minutách a hodinách na Letem světem Applem naservírujeme.

Apple Watch LTE na Alze naleznete zde