Apple dosáhl loni hodnoty 2 bilionů dolarů, na plat jeho šéfa to ale vliv nemělo

Deník The Wall Street Journal včera zveřejnil své každoroční hodnocení platů a kompenzačních balíčků ředitelů 500 podniků indexu S&P 500. Zatímco Apple jako takový obsadil první příčku indexu, co se jeho hodnoty týče, Tim Cook se umístil na 171. příčce. Index S&P 500 (Standard and Poor’s 500) hodnotí americké společnosti podle tržní kapitalizace, a nyní se na první příčce tohoto žebříčku ocitl Apple s hodnotou více než 2 biliony dolarů.

Znamená to tedy, že se hodnota Applu nijak zvlášť neodráží na výši platu Tima Cooka. Zmíněná zpráva The Wall Street Journal dále hovoří o tom, že plat Tima Cooka spolu s bonusy, kompenzacemi a dalším příslušenstvím činil v roce 2020 14 769 259 dolarů, čímž jen o něco málo přesahuje průměrný plat napříč žebříčkem S&P 500. Zmíněný průměrný plat činí 13,4 milionu dolarů. Nejlépe placeným vedoucím pracovníkem se v letošním roce stal zakladatel a ředitel společnosti Paycom Software Chad Richison. Jeho plat spolu s bonusy, kompenzacemi a příslušenstvím činil v roce 2020 více než 200 milionů dolarů.

Deník The Wall Street Journal ve své zprávě poznamenává, že mezi nejlépe placené vedoucí pracovníky se zařadili také ti, u jejichž podniků nedošlo v průběhu koronavirové pandemie k poklesu cen akcií. Zmíněná zpráva přináší také ještě jedno zajímavé srovnání, podle kterého se v loňském roce dočkalo platu vyššího než 50 milionů dolarů sedm ředitelů amerických podniků, zatímco v roce 2019 to byli dva ředitelé, a v roce 2018 se jednalo o tři ředitele. Nutno také podotknout, že se nejedná o žebříček čistě technologicky zaměřených společností, a zajímavé také je, do jak velké míry ovlivnila umístění některých podniků v tomto žebříčku právě zmíněná koronavirová pandemie – jako příklad lze uvést například společnost Regeneron Pharmaceuticals Inc. Někteří vedoucí pracovníci naopak vykázali velmi malý nebo dokonce – třeba jako Elon Musk – nulový příjem. Nulový nebo velmi nízký příjem není u ředitelů významných firem ničím neobvyklým. Steve Jobs například kdysi pobíral pouze jeden dolar ročně.