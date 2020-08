Hodnota Applu činí 2 biliony dolarů. Co byste si za ně mohli pořídit?

Lidé často milují různá srovnání a převádění – na Texasy, fotbalová hřiště nebo třeba hamburgery. Když se minulý týden objevila v médiích zpráva o tom, že společnost Apple dosáhla dvoubilionové hodnoty, asi jen málokdo si dokázal představit, co všechno by se dalo za tuto částku pořídit. Na co všechno je možné ony dva biliony vlastně převést?

Nové auto pro každého chudého Američana

Ve Spojených státech žije více než 38,1 milionu lidí pod hranicí chudoby. Se dvěma biliony dolarů by bylo možné každému z nich pořídit zcela nový vůz – a i tak by zůstávalo stále ještě čtrnáct milionů vozidel volných. Průměrná cena nového vozu se letos na území Spojených států pohybuje přibližně okolo 37 851 dolarů (v přepočtu zhruba 835 tisíc korun). Za dva biliony dolarů by tedy bylo možné zakoupit až 52,8 milionů nových vozů.

Více než 6 milionů nových domů

Kdo by nechtěl bydlet ve vlastním domě? Leckoho by jistě potěšila i zcela průměrná stavba. Cena takového průměrného rodinného domu činí v USA zhruba 320 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba sedm milionů korun). Z dvou bilionů dolarů by tedy bylo možné zaplatit téměř 6,2 milionů nových domů. Tím pádem by dostat vlastní dům každý obyvatel Kalifornie (4 miliony obyvatel) i texaského Houstonu (2,3 milionu obyvatel).

Vlastnictví a provoz 6,3 milionů kaváren sítě Starbucks

Náklady na otevření jedné pobočky kavárny populární sítě Starbucks činí 315 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 6 955 000 korun). S rozpočtem 2 biliony dolarů by tedy bylo možné založit a provozovat 6,3 milionu takových poboček. Znamenalo by to, že v každém z měst ve Spojených státech by se nacházelo 121 tisíc kaváren sítě Starbucks, což by příznivce této franšízy zajisté velmi potěšilo.

Pár jachet Steva Jobse

Fotogalerie Steve Jobs jachta Venus Wiki Steve Jobs predstavuje iPad fb steve-jobs-predstavuje-iphone jobs fb +2 Fotek Steve Jobs Stanford INC Steve Jobs na půdě stanfordské univerzity (Zdroj: INC.com) Vstoupit do galerie

Vzpomínáte na superjachtu Venus, kterou si Steve Jobs pořídil v roce 2008? Na designu této velkolepé jachty se podílel fenomenální Philippe Starck, sám Jobs se ale jejího spuštění na vodu bohužel nikdy nedočkal. Za dva biliony dolarů byste si majestátní Venus mohli pořídit hned v osmi tisících provedeních. Kdo by nechtěl mít osm tisíc obřích jachet?

Opravdu hodně iPhonů 11 Pro…

iPhone 11 Pro u nás stále ještě neseženete úplně nejlevněji (nový telefon v 64GB variantě vás v současné chvíli vyjde zhruba na 26 tisíc korun). V zámoří jsou jeho ceny o něco nižší – vyjde vás tam na 1000 dolarů, což je v přepočtu zhruba 22 tisíc korun. Za tuto cenu byste s rozpočtem ve výši 2 bilionů dolarů mohli koupit dvě miliardy iPhonů 11 Pro, a obdarovat každého třetího obyvatele planety.

…a ještě více zmrzliny

Kdo by nemiloval zmrzlinu? Zkusili jste si někdy představit, kolik zmrzliny by se dalo pořídit za dva biliony dolarů? Klasická obyčejná zmrzlina v kornoutu stojí ve Spojených státech necelé čtyři dolary. S rozpočtem ve výši dvou bilionů dolarů byste si mohli pořídit 5,3 miliardy takovýchto kornoutů se zmrzlinou. Každé dítě ve Spojených státech by s tímto množstvím mohlo jíst každý den zmrzlinu po dobu dalších dvaceti let.