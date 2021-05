iOS 15: Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

Již na příští pondělí má Apple naplánovanou úvodní Keynote své vývojářské konference WWDC, na které světu představí řadu novinek chystaných na následujících týdne či měsíce. Chybět mezi nimi nebude ani nová verze mobilního operačního systému iOS, kterou Apple nahradí na podzim aktuální iOS 14. Co vše tedy již nyní o iOS 15 víme a co vše od něj ještě očekáváme?

Zatímco v minulých letech toho o nových operačních systémech unikalo před jejich premiérou poměrně dost, letošek je na úniky OS zatím dost strohý. K dispozici dokonce není ani příliš mnoho screenshotů, které by nám iOS 15 s předstihem poodhalovaly. Podle zdrojů sahajících zřejmě přímo do řad Applu nicméně víme například to, že se v “patnáctce” dočkáme nových možností widgetů, které budou mnohem přizpůsobitelnější než ty v iOS 14. Jít by totiž měly vkládat například i na výšku, což nyní možné není.

Upgradem by mělo projít i ovládací centrum nebo chcete-li Control Center, které by se mělo podle dostupných informací designově velmi přiblížit tomu, které Apple nyní využívá v macOS Big Sur. Chybět by tedy neměly například horizontální posuvníky či “složky” skrývající vícero ovládacích prvků. Samozřejmostí je pak úprava umístění jednotlivých ovládacích prvků, díky čemuž by si tak měl ovládací centrum přizpůsobit každý přesně podle svých vizí a požadavků.

Redesign potká i uzamklou obrazovku – respektive pak prvky na ní ve formě stohů notifikací či ovládacích prvků. Na uzamklou obrazovku by totiž měly přibýt nové ikonky různých aplikací, které by měly snadno a rychle uživatele upozorňovat na jakékoliv změny v nich. Tyto ikonky by nicméně neměly nynější notifikační systém nahradit, ale jen jej zpřehlednit, jelikož v současnosti jej za přehledný označit v žádném případě nelze. Když už je nyní řeč o notifikacích, ty mají dostat upgrade i ve standardním režimu odemčeného telefonu. Konkrétně vyjížděcí bannery by mělo být možné spravovat novými způsoby, které opět jejich využitelnost zpříjemní.

Vylepšení se podle nedávno uniklých informací dočká i Dark Mode nebo chcete-li tmavý režim, který je v současnosti relativně hloupý. Nelze u něj totiž nastavit například to, jaké aplikace mají být například světlé, když je Dark Mode tmavý a naopak. Jedinou možností, jak tyto věci nastavit, je otevřít přímo dané aplikace a “natvrdo” vše nastavit v nich, přičemž v některých tato možnost k dispozici vůbec není (kopírují totiž jen nastavení systému). Do nastavení by proto mohla přibýt sekce, ve které by si uživatel veškeré režimy aplikací ručně nastavil a mohl si je tam v budoucnu pohodlně spravovat.

Ani letos zřejmě Apple nezapomene na vylepšení jeho aplikace Zdraví, která se každým rokem přiučí zaznamenávat nové a nové věci. Letos by mělo dojít konkrétně na záznam jídla a pití a tedy zřejmě tvorby jakýchsi nutričních tabulek, které by uživatelům usnadňovaly například hubnutí či obecně dodržování jídelníčků. Je možné, že spolu s touto vychytávkou vypustí Apple například i novou nativní aplikaci pro Apple Watch, která bude pro rychlý záznam jídla sloužit.

Zlatým hřebem celého iOS 15 by pak mohl být nový multitasking, který by iPhony převzaly z iPadů. Na mysli máme konkrétně režim Split View, díky kterému bychom si mohli na displeji telefonu pustit vedle sebe hned dvě aplikace současně. Je nicméně otázkou, zda se Apple odhodlá podobnou vychytávku nasadit jen u větších iPhonů či zda se jí dočkají všechny modely. Vzhledem k velikosti displejů by ale zřejmě neměl být problém v tom, aby alespoň v určité formě fungoval mutitasking všude.

Podtrženo, sečteno – zajímavých novinek v iOS 15 by mohlo být vcelku dost, přičemž nálož méně zajímavých je bude jako již tradičně taktéž následovat. Nezbývá tedy než doufat, že je Apple všechny vezme za správný konec a světu budou díky tomu dávat dokonalý smysl. Vše ostatně ukáže už příští týden.