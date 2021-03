5 funkcí iPhonů, které jim závidí Androidáci

Operační systémy se od sebe stále učí a vzájemně se kopírují. Není to případ jen Windows a macOS, ale i Androidu a iOS. A je to rozhodně dobře, protože konkurence je zdravá a především, když něco funguje a uživatelé si to oblíbí, proč to neposkytnout i těm jiné platformy. I tak má ale iOS nad Androidem navrch. Tedy alespoň v následujících pěti funkcích, kterých se uživatelé sytému od Googlu ještě nedočkali.

iMessage (Zprávy)

Pro mnohé se může jednat o vůbec nejpopulárnější aplikaci v iOS. Její výhoda je v tom, že pokud druhá strana vlastní iPhone, iPad nebo Mac čili zařízení Applu, na které píšete, zpráva se odešle skrze data operátora. A to je samozřejmě levnější než klasická SMS. Pokud pak druhá strana využívá jiné zařízení, odešle se klasická SMS.

Aplikace ale roste se samotným iOS a neustále přidává nové funkce. Dočkali jsme se tak nejen skupinových zpráv a jejich lepší organizace, Animoji, Memoji, samolepek a i aplikací, které lze do titulu Zprávy integrovat. Podporované země si navíc mohou užívat i funkce Apple Pay Cash a skrze zprávy si vzájemně odesílat peníze.

AirDrop

Jedná se o funkci používající rozhraní Bluetooth ke sdílení souborů, obrázků, videí a odkazů. Velkou výhodou je, že opět nefunguje jen mezi mobilními zařízeními (iPhonem a iPadem), ale i počítači Mac. Snadno si tak odešlete ze svého telefonu do počítače potřebná data a obráceně, aniž byste museli využívat cloudových služeb nebo někde hledali synchronizační kabely.

Sdílení hesel Wi-Fi

Sdílení hesel Wi-Fi mezi dvěma zařízeními iOS je skutečně hračka. Jednoduše je stačí držet blízko sebe a objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda chcete dané heslo sdílet. Výhoda je v tom, že si jej nemusíte pamatovat, ale hlavně jej nemusíte nikde hledat, pokud jej neznáte z paměti, a druhá strana jej nemusí složitě vypisovat, pokud je to plné nestandardních znaků.

Přechod ze starého zařízení na nové

Ať už se jedná o jakékoli zařízení Applu, nejen tedy iPhone, ale i iPad, iPod touch i počítače Mac, má Apple skvěle vyřešený systém záloh. Pokud tedy chcete přejít na nové zařízení, je to velice jednoduché, protože vám postačí obnovení zálohy. Situace může být jednoduchá samozřejmě díky tomu, že z iPhonu přecházíte zase na iPhone.

V případě Androidu je zde široké portfolio výrobců a modelů. To ale nemění nic na tom, že uživatelé Android telefonů a tabletů tuto funkci majitelům iPhonů a iPadů jednoduše závidí. Snadno si totiž s sebou můžete nést léta stará data, která potřebujete nebo chcete mít neustále při sobě, a to i v rámci aplikací.

Aktualizace softwaru a podpora zařízení

Společnost Apple nabízí aktualizace softwaru pro všechna zařízení, která mají hardware schopný pracovat s novým softwarem. To znamená, že zařízení zůstávají aktuální se softwarovými funkcemi po dobu několika let. Aktuální iOS 14 tak podporuje např. ještě iPhone 6S, který Apple představil v roce 2015, tedy už před šesti lety.