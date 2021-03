5 funkcí Androidu, které chceme v iOS 15

Operační systémy iOS a Android mají za sebou dlouhou cestu postupného vylepšování a přidávání mnoha funkcí. Dnes to jsou naprosto jiné systémy, než byly v době svého představení. A i když se Android ve svých počátcích hodně inspiroval u iOS, nyní je tomu spíše opačně (viz konečně alespoň z části použitelné widgety). Zde konkrétně najdete 5 funkcí Androidu, o kterých skutečně doufáme, že se jich v iOS 15 už konečně dočkáme.

1. Vylepšená správa oznámení

Notifikační centrum, a ostatně celá správa oznámení, je v systému iOS ve srovnání tím v Androidu jednoduše špatné. Přitom toto je ten případ, kdy Apple kopíroval od Googlu, a to navíc ne úplně dobře. Nejpalčivější bolístkou mobilního operačního systému Applu je zde především v seskupování a omezených možnostech interakce. Ve finále tak jen koukáte na přeplněnou obrazovku a nevíte, co s ní. Hodilo by se tak kompletní přepracování s přidáním umělé inteligence, která by se učila dle toho, jaké notifikace upřednostňujeme, a ty předkládala jako první.

2. Vylepšený multitasking

Práce s více spuštěnými aplikacemi jednoduše bolí. Apple pořádně neví, jak jej uchopit a pořád jej nějakým způsobem upravuje. iOS 14 alespoň představil funkci picture-in-picture, která konečně umožnila prohlížet dokumenty a číst e-maily i během videohovoru nebo streamu videa, jenže Android má multitasking s rozděleným displejem. Apple toto již nabízí v iPadOS, ale proč tuto možnost nepřidal alespoň na velké displeje iPhonů s přídomkem Max je s podivem.

3. Interaktivní widgety

Ano, jsou mílovými kroky za tím, jakou měly podobu před iOS 14, jejich vizuál a implementace do domovské obrazovky je dokonce lepší, než jakou má Android. Jenže Apple pojal své widgety čistě informativně, takže nejsou interaktivní. Co to znamená? Že jen zobrazují obsah a pokud s nimi chcete nějak interagovat, máte smůlu a jste přesměrováni do příslušné aplikace.

4. Vždy zapnutý displej

Umí to sebehorší Android, umí to i hodinky Apple Watch, ne tak ale iPhony. Apple s iPhony 12 kompletně přešel na OLED technologii displejů, které přímo vybízejí k tomu, aby vám i ve zhasnutém stavu zobrazovaly základní informace, a přitom měly minimální nároky na baterii. Tzv. Always-On displej vám umožní číst nejen čas, ale na první pohled můžete vidět i zmeškané události, plánované schůzky, nastavení budíku atd. A co vám ukáže zhasnutá obrazovka iPhonu? Samozřejmě že zhola nic. U tohoto bodu ale uznáváme, že kromě iOS je potřeba nasadit i displej, který bude schopen Always-on zobrazovat. Jinými slovy, pokud tato funkce dorazí, 100% se tak stane jen u iPhonů 13 (Pro).

5. Vylepšená správa souborů

Aplikace Soubory byla představena již s iOS 11. Od té doby ale nedokázala získat potřebné funkce k tomu, aby se dala plnohodnotně využívat. Pro zařízení Android je k dispozici spousta správců souborů, kteří nabízejí mnohem větší kontrolu nad tím, jak s dokumenty a soubory uloženými v zařízení pracovat. Řeč je jak o možnostech správy jednotlivých souborů, tak i celkově o přehlednosti souborového systému, která v současnosti na excelentní úrovni tak úplně není.