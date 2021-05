Popovídali jsme si s experty z VOIX (nejen) o cenách kvalitních audio systémů i nejčastějších chybách při výběru

V uplynulých měsících jste si mohli přečíst hned dvě recenze na kvalitní audio řešení, která nám do testu poskytla společnost VOIX, jež v centru Prahy disponuje bezkonkurenčními poslechovými prostory společně s prodejnou kvalitního až luxusního HiFi vybavení. Se zástupcem společnosti jsme si popovídali o vývoji na trhu v uplynulých měsících ale i o tom, čeho se při výběru audio řešení vyhnout a na co se naopak zaměřit.

LSA: Kvůli COVIDu tráví velké množství lidí před obrazovkami počítačů a televizí více času, než kdy dříve. I díky tomu všeobecně vzrostl zájem o novou audiotechniku, neboť si lidé chtějí zpříjemnit čas strávený doma například kvalitním poslechem hudby či vychutnání si nějakého filmu v parádním rozlišení a s dobrým zvukem. Zaregistrovali jste v posledních měsících zvýšený zájem o audio techniku?

VOIX: Ano, výrazný nárůst jsme zaznamenali hned v několika segmentech našeho portfolia. Asi vás nepřekvapí nárůst v oblasti ozvučení domácího kina, v loňském roce ale ohromně vyrostl také trh s gramofony a vinyly, který se v poslední době těší velké oblibě. Naši zákazníci hledají způsoby, jak se zabavit ve volném čase, který velkému množství z nich v posledním roce vzrostl, díky nemožnost trávit jej na společenských akcích, různých koníčcích nebo třeba na cestách do a ze zaměstnání, a gramofon je skvělým společníkem pro vyplnění volného času.

LSA: Kvalitní domácí audio sestava nebo domácí kino bylo vždy považováno za něco nákladného či nepříliš dostupného. Vzhledem k nabídce produktů na současném trhu, v jakém cenovém rozmezí se pohybujeme například v případě, chceme-li si poskládat kvalitní, ale relativně dostupný domácí audio systém, případně domácí kino?

VOIX: Na tuto otázku neexistuje úplně jednoduchá odpověď, protože i v našem portfoliu je celá řada různých variant. Můžeme se ale podívat na tři nejoblíbenější kategorie audio řešení. První kategorií jsou tzv. all-in-one řešení, kdy přineseme domů jeden produkt, ten připojíme k napájení a on už se postará o zbytek. V této oblasti máme produkty v cenových relacích 5–80 tisíc korun. Druhou kategorií je klasické stereo ozvučení s oddělenou reprosoustavou a samostatným zesilovačem, kvalitní stereo sestava s podporou moderních streamovacích služeb začíná okolo 35 tisíc korun. Třetí kategorií je ozvučení domácího kina, v této kategorii nalezneme all-in-one řešení v podobě soundbaru pod TV, kde prémiové modely s podporou Dolby Atmos začínají okolo 20 tisíc korun, pokud si ale chceme užít opravdový zážitek z domácího kina, je vždy lepší jít cestou děleného řetězce s jednotlivými reproduktory správně rozmístěnými po místnosti, díky čemuž dostaneme opravdový zážitek z prostorového zvuku.

LSA: E-shopy a prodejny s elektronikou jsou dnes plné všelijakých reprosoustav či domácích kin obskurních značek a pochybné kvality, které se snaží zaujmout především cenou. Za co si vlastně zákazník připlácí v případě vámi výše uvedených produktů?

VOIX: Při výběru produktů a značek do našeho portfolia se zaměřujeme zejména na kvalitu zvuku a zpracování, přesto máme v nabídce i velmi dostupné produkty. Hlavním kritériem je ale vždy produkt, za kterým si musíme stát na 100%. Nespolehlivé produkty našim zákazníkům nabízet nechceme.

LSA: Vezmeme-li v potaz domácí kina, z kolika prvků se celý systém skládá a co považujete za nejdůležitější? Jinými slovy, na čem se hned z počátku nevyplatí šetřit a naopak?

VOIX: U domácích kin je jedním z nejdůležitější a často opomíjených prvků AV receiver, který se stará o zesílení reproduktoru a správnou distribuci zvuku do míst, kde jej má posluchač zaznamenat. Opravdu kvalitní AV receivery začínají v cenové relaci okolo 40 tisíc korun a zpravidla nabízí skvělou konektivitu a dlouhou životnost. Moderní AV receiver by měl zároveň umět zpracovávat obraz v rozlišení 4K HDR s podporou Dolby formátů.

LSA: Nejen v elektronice platí, že s rostoucí cenou za produkt dříve nebo později zákazník narazí na hranici, kdy již další získaná hodnota nemusí odpovídat množství navíc utracených peněz. Co je podle vás ideální cenová hladina, kde zákazník najde nejlepší poměr „cena/výkon“?

VOIX: Jak to tak bývá, největší skoky zaznamenáme v těch nejnižších cenových hladinách v řádech desítek tisíc korun. Zvuk je ale tak specifickým lidským vjemem, že nelze s jednoduchostí označit nějakou cenovou hladinu, kde už rozdíl nevnímáme, protože každý z nás slyší něco trochu jiného a rozdíly na každého z nás působí velmi subjektivně.

LSA: Jaké jsou nejčastější chyby nebo chybná očekávání, se kterými za vámi zákazníci chodí v souvislosti se stavbou domácího audio systému?

VOIX: V případě realizace domácího kina je nejdůležitější rozhodnutí, zda chce klient jít cestou přiznaných reproduktorů v prostoru nebo cestou zapuštěných reproduktorů ve stěnách a stropě, kde je nutná také určitá technická připravenost pro realizaci takového řešení. Neřekl bych proto, že by za námi zákazníci chodili vyloženě s nějakými chybami, ale je na nás, abychom správně ozřejmili možnosti a očekávání a doručili výsledek, se kterým bude zákazník spokojený a bude mu přinášet radost.

LSA: Existuje něco, čemu by se měl zákazník při výběru jednotlivých komponent zcela vyhnout? Nebo něco, na co by si měl dát při výběru velký pozor a být pečlivý?

VOIX: Zákazníci často při výběru začínají reprosoustavami, do kterých investují nemalé prostředky, a až následně se věnují výběru elektroniky. Výsledkem jsou pak často nevyvážené konfigurace, kdy například nedostatečný zesilovač nedokáže dynamicky rozehrát mnohdy kvalitní reprosoustavu. Celá investice do zábavy je tím pak často roky degradována.

LSA: Jak je to s výkonem sestav/domácího kina? Mnoho výrobců se ohání výkonem v řádech stovek wattů, jaký výkon je pak skutečně potřeba vzhledem k velikosti místnosti, ve které bude sestava používána?

VOIX: Otázka výkonu je vždy velmi individuální, základní pravidlo říká, že výkon by měl být ve správném poměru k vybrané reprosoustavě, celková hodnota audio sestavy pak v poměru k dalším aspektům, jako je například velikost prostoru, ve kterém sestava bude instalována nebo akustika dané místnosti. V těchto případech je však nejlepší spojit se přímo s námi a my se o vyváženost jednotlivých komponent samozřejmě postaráme.

LSA: Zmiňovali jsme vhodné sestavy pro ty, kteří hledají nejlepší poměr ceny a výkonu. Co však můžete nabídnout těm, kteří mohou sáhnout hlouběji do kapsy a hledají něco, co by se dalo označit jako řešení „bez kompromisů“?

VOIX: V našem showroomu zpřístupňujeme možnost poslechu nekompromisních audio sestav v samostatných poslechových místnostech. Nejlépe si zákazník vybere při poslechu svých oblíbených skladeb nebo u oblíbeného filmu, na to jsme samozřejmě připraveni a jedná se o běžný standard při poslechu v našem showroomu. Ty nejlepší sestavy pak poznáte na první poslech.

LSA: Pokud si bude chtít nějaký zákazník poslechnout kvalitní audio či se jen nechat inspirovat nebo poradit, kam se může obrátit případně zajít, až se všeobecná situace kolem covidu vrátí do normálu?

VOIX: V našem pražském showroomu v Dušní 3 si najde „to své“ snad úplně každý. Na 600 metrech čtverečních si u nás můžete poslechnout a vyzkoušet reproduktory a audio a video komponenty snad ve všech cenových hladinách. K dispozici máme pro naše klienty několik domácích kin v různých kombinacích a cenových hladinách, ale také dedikované poslechové místnosti pro poslech stereo sestav nebo třeba kvalitních sluchátek. Náš odborný tým samozřejmě s radostí pomůže každému, kdo k nám zavítá.

Více informací na VOIX.cz