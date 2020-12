Otestovali jsme hi-fi sestavu od VoiX: Velmi příjemná vstupenka do hi-fi světa

V dnešním článku se nebudeme věnovat recenzi samostatného produktu, ale celému systému produktů jako takovému. Ve spolupráci se společností VOIX Premium Audio se nám do redakce dostala hi-fi sestava, která cílí na ty, kteří s tímto koníčkem začínají a chtějí si za relativně slušné peníze postavit dobře fungující systém, na kterém se dá do budoucna dále stavět. Pojďme se tedy podívat, co je za cenu kolem 30 tisíc korun k dispozici.

Mé recenze mají velice pravidelnou strukturu kterou však v tomto konkrétním případě vynechám, neboť se pro tento případ nejedná o ideální formát. Pojďme si tak nejprve představit jednotlivé produkty, které ve finále tvoří funkční a efektní celek, který se skládá z gramofonu, integrovaného zesilovače a regálových reproduktorů.

Začněme u prvního zmiňovaného, kterým je modení gramofon od rakouské značky Pro-Ject, která má výraznou českou stopu v podobně know-how tradičních českých gramofonů značky Tesla, ze kterých také historicky vychází. Nám se do redakce dostal model Pro-Ject Essential III Phono, který tvoří jakýsi lepší základ produktové nabídky gramofonů od této značky. Tato konkrétní verze nabídne na rozdíl od základního Essential III modelu vestavěný phono předzesilovač a vylepšenou přenosku Ortofon OM10e. Jinak jde o velice kvalitně provedený a spolehlivě fungující gramofon, který v recenzích sklízí téměř samá slova chvály. Společnost Pro-Ject nabízí široké možnosti individualizace vzhledem k širokému výběru šasi různých materiálů a barev, takže si může každý vybrat podle svého vkusu nebo parametrů místnosti, ve které bude audio sestava umístěna. Gramofon disponuje dvěma rychlostmi přehrávání (s manuální změnou otáček), řemínkovým pohonem, talířem z MFD a klasickým polykarbonátovým krytem proti prachu.

Srdcem víceméně každé audio soustavy (pomineme-li sestavy s integrovanými zesilovači a aktivními reproduktory) je zesilovač. I ten máme od značky Pro-Ject a jedná se o populární a velice univerzální model MaiA S2, který nabídne celou řadu funkcí. Kromě klasického MM a MC phono vstupu také 3x stereo vstup (2x RCA, 1x 3,5mm), dva digitální optické vstupy a jeden digitální koaxiál. Integrovaný zesilovač nabídne také podporu pro Bluetooth připojení (BT 4.0 s podporou pro kodek aptX) a je tak možné skrze něj pouštět hudbu například ze smartphonu. Na zadní straně se nachází také USB konektor. Na čelní straně zesilovače pak najdeme 6,3 mm sluchátkový výstup. Co se týče výstupního výkonu, zesilovač zvládá až 2 x 38 W/4 Ω nebo 2 x 25 W/8 Ω. V balení k zesilovači najdeme jednoduchý dálkový ovladač.

Posledním prvkem celého řetězce jsou reproduktory. V našem případě jde o pasivní regálové reproduktory od kanadské značky Paradigm, konkrétně jde o modely Monitor SE Atom. Jedná se o bassreflexové reproduktory s dvojicí dynamických měničů, kdy jeden obstarává frekvence v nízkém a středním pásmu, druhý pak ty v tom vyšším. Frekvenční rozsah reproduktorů je 61 Hz – 21 kHz (+-3dB) s citlivostí 93 dB. Reproduktory jako takové jsou poměrně masivní a bytelné, kvalita zpracování je velmi dobrá. V našem případě jsou vyvedené v lesklém bílém dekoru, který je perfektně zpracovaný.

Představení jednotlivých dílů máme za sebou, k poslechu už zbývá jen sestavu zprovoznit. To samo o sobě není nic těžkého, pokud na to máte doma dostatek prostoru. V mém případě jsem musel poněkud improvizovat, ale po krátkém zásahu do TV stolku byl problém vyřešen. Gramofon jako takový je z výroby prakticky složený, stačí jej vybalit a odstranit všechny ochranné prvky, nainstalovat anti-skate a vyvažovací mechanismus a můžete zapojovat. Na zadní straně našeho konkrétnoho modelu je přepínač phono/line výstupu, konektory všetně uzemnění jsou hned vedle. Propojovací kabely jsou samozřejmě v balení. V zesilovači je třeba si vybrat jak správné vstupní, tak správné výstupní konektory a jako poslední je třeba připojit reproduktory. U našich testovaných modelů je to velice jednoduché, neboť se na každém nachází jen dvojice RCA konektorů. Díky jejich pasivní konstrukci není třeba řešit externí napájení. Po zapojení už jen stačí vložit desku, na zesilovači zvolit správný kanál, zapnout gramofon (nebo jiný zvolený zdroj zvuku) a pustit se do poslechu.

Testovací sestava zní jednoduše skvěle. Reproduktory nabídnou skvěle čitelný a detailní přednes, který je velice neutrální. Basy jsou příjemně mírné ale víte, že tam jsou. Celkový přednes je velice neutrálně laděný, což je v tomto případě více než dobře. Prostorovost reprodukce je na dobré úrovni (byť nelepší zážitek je samozřejmě při sezení přímo proti reproduktorům) a zvuk je charakteristicky „měkký“ a na poslech obecně velice příjemný.

Sestava si skvěle poradila se vším, co jsem si na ní připravil. Ať už šlo o country-folkovou desku Naturally od J.J. Cale, klasiku The Very Best Of od Eltona Johna, nebo remasterovanou edici „Garáže“ od Metallicy na těžkém vinylu. Reproduktory skvěle podávaly jak klidné akustické pasáže s bluseovou elektrickou kytarou v případě první desky, tak pořádný nářez ve skladbách od Metallicy, kde si reproduktory skvěle poradily jak s říznými kytarami, tak s kopáky a výraznou basovou linkou. Síla přednesu reproduktorů je dostatečná, osobně jsem se nějakému limitu hlasitosti ani nepřiblížil, o absenci zvukové degradace při vyšším vybuzení není třeba vůbec mluvit.

Co říci závěrem? Během několikadenního testování jsem prakticky na žádný nedostatek sestavy nepřišel. Jediné drobné negativum je chod potenciometru ovládající hlasitost zesilovače, který by mohl mít trochu jistější a plynulejší chod. Jinak na mne celá sestava velice pozitivně zapůsobila. Ano, necelých 30 tisíc korun rozhodně není málo peněz, na poměry hi-fi vybavení se však pohybujeme v cenové relaci, kde se dá hovořit o prvních lepších (nových) produktech. Jde tedy o jakousi bránu do hi-fi světa, kterou si následně může každý doplnit a vylepšit dle svého uvážení a dostupnosti finančních prostředků. Jako základ však tato sestava poslouží více než dobře. Pokud byste o podobnou sestavu měli skutečně zájem, obraťte se na odborníky z VoiX, kteří vám nejen dokáží velice dobře poradit, zároveň však dovedou postavit sestavu „na míru“ dle specifikací a preferencí zákazníka, i s ohledem na prostory, ve kterých bude sestava fungovat. Společnost disponuje velkým (600 m2) a na prostředí střední Evropy unikátním showroomem vedle Staroměstského náměstí, kde si můžete přijít poslechnout některé ukázkové sestavy, stejně tak jako se domluvit a informovat o produktech prémiových značek, které společnost na našem trhu zastupuje a prodává.