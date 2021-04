Recenze Lemus Home Classic 1500: Prémiový hudební zážitek do obýváku

V dnešní recenzi se podíváme na vskutku luxusní kousek audio techniky – multifukční domácí HiFi systém od dánského výrobce Lemus, který tímto produktem cílí na ty nejnáročnější zákazníky kteří hledají jak nekompromisní zvukovou produkci, tak moderní, vkusný a minimalistický skandinávský design.

Provedení

Lemus Home 1500 je policový HiFi systém, který v sobě kombinuje kus prémiového nábytku a velmi kvalitní HiFi sestavy. Číslovka 1500 v názvu označuje šíři celého systému, která je 150 centimetrů. Vzhledem k jejímu provedení a možnosti uchycení jak za pomocí nosného rámu do zdi, nebo při využití ocelových nožiček (prodávaných separátně), se nabízí sestavu využít jako TV stolek nebo jako základní stavební kámen pro poslechový koutek s gramofonem, zesilovačem apod. Ke konektivitě se však dostaneme později.

Jak již padlo výše, rám systému je ze dřeva, na čelní straně najdeme uzavíratelnou schránku uprostřed a dvojici měničů na každé straně. Na zadní straně zařízení jsou pak konektory pro kabeláž a ovládací prvky pro manipulaci s reproduktorem. Co se týče provedení samotného, není zde vůbec co vytknout. Design je pak čistě individuální záležitost, evokuje však skandinávskou jednoduchost a jistou úroveň minimalismu. Veškeré ovládací prvky a konektory se nachází na zadní straně zařízení, kde najdeme jednak konektor pro síťový adaptér, reset tlačítko pro obnovení továrního nastavení, 3,5mm audio konektor s podporou optického vstupu, USB a HDMI (s podporou ARC).

Specifikace

O zvukový přednes se stará dvojice reproduktorů obsahující celkem čtyři dynamické měniče, a to dva tweetery a dva 8″ woofery. Sestava disponuje velmi dobrým frekvenčním rozsahem 15 Hz – 25 kHz a celkovým výkonem 300W RMS. Výrobce se dále chlubí čtyřjádrovým digitálním převodníkem a velmi širokou nabídkou konektivity, která zahrnuje HDMI (ARC), Wi-Fi, Bluetooth, dále podporu pro Spotify Connect, Tidal, DLNA, Gogle Cast Audio (i s funkcí Multiroom) a v neposlední řadě také podporu pro Air Play 2. Výrobce nabízí poměrně širokou možnost individualizace a dává k dispozici celkem tři dekory dřeva a tři dekory látky, mezi nimiž je možné libovolně kombinovat.

Ovládání

Ovládání sestavy závisí na tom, jak jí budete využívat vzhledem k tomu, že je možné k ní připojit (ať už za pomocí kabelu nebo bezdrátově) celou řadu zvukových zdrojů. V případě že budete chtít využít protokol Air Play 2 je třeba uvést to, že k jeho nastavení a připojení systému do lokální sítě je třeba stažení aplikace Google Home, neboť sestava se nastavuje právě skrze tuto aplikaci a jinak to bohužel není možné. Jakmile je však jednou nastaveno, Google Home už nepotřebujete.

Výrobce disponuje také vlastní iOS aplikací, která nabízí hned několik zajímavých funkcí. V první řadě jde o ekvalizér, které je poměrně citlivý a nabízí úpravu basů, středů a výšek. Další poměrně zásadní funkcí je schopnost sestavy se adaptovat na akustické podmínky v místnosti a upravit dle toho zvukový profil.

V neposlední řadě je k systému k dispozici také speciální dálkový ovladač, který se prodává samostatně, manipulaci s reproduktorem však výrazně ulehčí (zejména s ohledem na přepínání zdrojů zvuku).

Zvuková produkce

Zdaleka nejzásadnější roli hraje ovšem zvuková stránka a ta je u tohoto modelu jedním slovem úchvatná. Sestava disponuje obrovskou silou, zároveň však vynikajícím rozlišením a dynamikou. Přednes jednotlivých frekvencí je příkladný, sestava zvládne přehrávat složité a hutné basové pasáže, v ten samý okamžik však dokáže vykouzlit perfektně čisté vokály, navíc s vynikající prostorovostí zvuku. Výsledný přednes je tedy velice čistý a skvěle čitelný bez toho, aniž by docházelo k jakémukoliv negativnímu zkreslení bez ohledu s jakou hudbou se vytasíte. Základní nastavení reproduktorů je poměrně neutrální, prostřednictvím aplikace je však možné si zvukový profil nastavit dle svého a to do nejmenšího detailu. Reproduktory si skvěle poradí snad se všemi myslitelnými žánry a jejich schopnosti jsou na takové výši, že si zaslouží využít kvalitnějšího zvukového zdroje než je běžný stream z Apple Music/Spotify či připojené TV. Tidal je k této sestavě prakticky povinností, neboť si budete schopni skutečně vychutnat detaily, které v běžných bitratech nezachytíte.

Závěr

Hodnocení takovéhoto produktu je vlastně velice jednoduché. Pokud vám nečiní problém poměrně vysoká pořizovací cena převyšující 60 tisíc korun, a máte na tento systém místo ve své domácnosti, zároveň také hledáte velmi dobře hrající multifunkční zvukové řešení, není prakticky co řešit. Lemus Home 1500 je jak po zvukové, tak po designové stránce povedený produkt, který svému majiteli zcela jistě nadělá spoustu radosti.