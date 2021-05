Recenze 11” iPad Pro M1: Skvělý tablet, který však (zatím) sráží dolů samotný Apple

Od spuštění prodejů v pořadí již třetí generace 11” iPadů Pro uplynulo něco málo přes týden. A jelikož nám do redakce jeden kousek zapůjčila Mobil Pohotovost hned v první den prodejů a já si s ním tak měl možnost posledních zhruba sedm dní velmi intenzivně hrát, myslím, že je nyní ideální čas na to, podělit se s vámi o mé dojmy z novinky. Pohodlně se tedy usaďte a vychutnejte si následující řádky, recenze 11” iPad Pro M1 je konečně tu.

Stará známá klasika

Unboxing iPadu máme již týden zdárně za sebou, stejně jako první dojmy z něj. Rozebírat balení, design či zpracování je tedy svým způsobem už zbytečné – kor u modelu, který se od loňské generace prakticky v ničem neliší. Spoléhá totiž jak na stejné balení, tak zpracování a konečně i vzhled. Kdybyste dali 11” model z roku 2020 a 2021 vedle sebe, jen díky šťastné náhodě byste tak byli schopní rozlišit, který je který.

Balení iPadu Pro M1 iPad Pro M1 LsA 2 iPad Pro M1 LsA 3 iPad Pro M1 LsA 6 iPad Pro M1 LsA 7 +34 Fotek iPad Pro M1 LsA 8 iPad Pro M1 LsA 9 iPad Pro M1 LsA 10 iPad Pro M1 LsA 11 iPad Pro M1 LsA 12 iPad Pro M1 LsA 13 iPad Pro M1 LsA 14 iPad Pro M1 LsA 15 iPad Pro M1 LsA 16 iPad Pro M1 LsA 17 iPad Pro M1 LsA 18 iPad Pro M1 LsA 19 iPad Pro M1 LsA 20 iPad Pro M1 LsA 21 iPad Pro M1 LsA 22 iPad Pro M1 LsA 23 iPad Pro M1 LsA 24 iPad Pro M1 LsA 25 iPad Pro M1 LsA 26 iPad Pro M1 LsA 27 iPad Pro M1 LsA 28 iPad Pro M1 LsA 29 iPad Pro M1 LsA 30 iPad Pro M1 LsA 31 iPad Pro M1 LsA 32 iPad Pro M1 LsA 33 iPad Pro M1 LsA 34 iPad Pro M1 LsA 35 iPad Pro M1 LsA 36 iPad Pro M1 LsA 37 iPad Pro M1 LsA 38 iPad Pro M1 LsA 39 iPad Pro M1 LsA 40 Vstoupit do galerie

Co to ve výsledku znamená? Například to, že do rukou dostanete tablet vysoký 247,6 mm, široký 178,5 mm a hluboký 5,9 mm. Co se pak týče hmotnosti, letošní generace ve WiFi i Cellular verzi je o 5 gramů lehčí než ta loňská. Tento rozdíl ale samozřejmě nemáte absolutně šanci poznat. I letošní model spoléhá “jen” na Liquid Retinu, která si svou premiéru odbyla už v roce 2018 coby displej iPadu Pro “nové, hranaté” generace. Těšit se tedy můžete na rozlišení 2388 x 1668 při 264 ppi, podporu P3, True Tone, ProMotion (variabilní obnovovací frekvence dosahující až 120Hz) či jasu 600 nitů. Displej jako takový je v mých očích i přesto, že jej vidím za poslední čtyři roky ve třetí generaci iPadu Pro velmi kvalitní a myslím, že dokáže uspokojit i ty náročnější uživatele. Záměrně však říkám jen “náročnější”. Prvotřídní totiž bohužel není, kvůli čemuž jej profíci lačnící po dokonalých zobrazovacích schopnostech nesáhnou. Například taková černá zkrátka úplně ideální není – tedy minimálně v porovnání s OLEDy či XDR, kterým disponuje 12,9” iPad Pro M1.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Abych byl upřímný, displej mě u nového iPadu Pro M1 svým způsobem dost mrzí. V žádném případě nechci říci, že je špatný nebo nedostatečný, ale když už se větší model dočkal panelu s mini LED podsvícením, u kterého jsou jeho zobrazovací vlastnosti v čele s černou zkrátka jinde, moc rád bych tentýž panel viděl i zde. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple k jeho nasazení rozhoupe alespoň příští rok a i menší model, který by měl být zároveň uživatelsky oblíbenější, se posune na novou metu.

Pozorovací úhly iPadu Pro M1 iPad Pro 11 M1 LsA 17 iPad Pro 11 M1 LsA 16 iPad Pro 11 M1 LsA 18 iPad Pro 11 M1 LsA 2 +6 Fotek iPad Pro 11 M1 LsA 27 iPad Pro 11 M1 LsA 22 iPad Pro 11 M1 LsA 23 iPad Pro 11 M1 LsA 28 iPad Pro 11 M1 LsA 24 Vstoupit do galerie

Co se týče fotoaparátu, ani zde se nejedná o žádnou revoluci a v případě zadního fotoaparátu vlastně ani evoluci. Letošní model dostal do vínku naprosto stejný modul jako ten loňský, což jinými slovy znamená, že u něj naleznete 12MPx širokoúhlý fotoaparát spolu s 10MPx ultraširokoúhlým fotoaparátem. Ty navíc doplňuje 3D skener LiDAR. Pokud tedy rádi fotíte či natáčíte na tablet, myslím si, že zde zklamaní nebudete. iPad Pro vám totiž nabídne zřejmě to nejlepší, co je v současnosti na tabletech možné z hlediska focení dostat. Popravdě si však myslím, že je to skoro až zbytečné, jelikož jsou fotoaparáty u tabletů naprostou většinou uživatelů upozaďovány. Přeci jen, fotit na kompaktnější smartphony vybavenější zpravidla lepšími fotoaparáty je zkrátka pohodlnější. Je proto trochu škoda, že se Apple u iPadů nesnaží jít trochu jinou cestou a jejich fotoaparáty se nesnaží proměnit v něco, co by bylo z hlediska využitelnosti zajímavé a smysluplné.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Lepší výdrž nečekejte. Je to ale vlastně problém?

Když Apple na nedávné Keynote oznámil, že u iPadů Pro končí s čipy řady A a začne u nich vsázet na řadu M použitou v Macích, nejednoho jablíčkáře napadlo, že kromě výkonu (kterého se dotkneme níže) dorazí na tablety i výrazně delší výdrž baterie. Nasazení “emkových” čipů na MacBooky totiž jejich výdrž prodloužilo více než dost. Nic takového se však neděje jak podle technických specifikací na webu Applu, tak ani v realitě. To jinými slovy znamená, že vám iPad vydrží zhruba 10 hodin prohlížení webu na WiFi či sledování videa nebo 9 hodin při stejné činnosti na mobilních datech. Tyto hodnoty mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti s tím, že pokud člověk “jede” na datově nezávislých věcech typu Pages, Poznámky a tak podobně, dostanete si s přehledem na dvanáctihodinovou výdrž a ještě vám zbude i na večerní brouzdání po internetu. S výdrží tedy problém není.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pokud se pak ptáte, jak je možné, že si iPady Pro z hlediska výdrže nepolepšily, když Macy ano, odpověď je jednoduchá. Zatímco u Maců se přecházelo z jedné čipové architektury na druhou, respektive pak z čipů Intelu na Apple Silicon, v případě iPadů Pro se de facto jen pokračuje v nastoleném trendu, byť s jiným označením. Apple se u čipů M1 netají tím, že přímo vychází z mobilních A14 Bionic, které tepou v iPhonech 12 (Pro). A jelikož jsou tyto čipy následníky řady A12 a konkrétně pak A12X a A12Z, kterou Apple použil u iPadů Pro (2018) a (2020), je vám zřejmě už jasné, proč se zde nárůst výdrže zkrátka nekonal. Jedná se de facto o tentýž případ jako u iPhonů rok co rok.

Výdechy reproduktorů iPad Pro 11 M1 LsA 20 iPad Pro 11 M1 LsA 19 Vstoupit do galerie

Jste-li z iPadu zvyklí konzumovat zvuk ať už ve formě hudby či filmů nebo seriálu, u novinky si přijdete na své. Nabízí totiž čtyři reproduktory, které zajistí velmi slušné stereo. Jasně, stejný reproduktorový systém měl na papíře i iPad Pro z loňska, avšak v porovnání s ním mi přišlo, že model letošní zní o něco málo lépe. Nejedná se ale v žádném případě o rozdíl, který by kohokoliv přiměl k upgradu.

O zabezpečení se stejně jako v předešlých letech stará Face ID umístěné v horním rámečku, které je schopné rozpoznat váš obličej jak při vertikálním, tak i horizontálním používání tabletu. Bohužel, jakékoliv zrychlení rozpoznávání či zlepšení snímacích úhlů se u novinky nekoná.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

V hlavní roli M1? Spíš iPadOS, bohužel

Předešlé řádky mohly působit svým způsobem trochu nudně, protože jsou z valné většiny jako přes kopírák s těmi, které se dočtete v recenzích iPadů Pro (2020). Abych však byl upřímný, ani nyní to nebude o moc lepší, byť bych strašně rád řekl opak.

Když Apple na Keynote řekl, že do iPadu Pro míří do té doby počítačový čip M1, který bude dle kapacity úložiště iPadu Pro doplněn o 8 či 16 GB RAM paměti, srdce nejednoho jablíčkáře zkrátka zaplesalo. M1 je totiž synonymem brutálního výkonu, který se pro práci v mnoha softwarech zkrátka hodí, totéž v bledě modrém pak lze říci i o RAM paměti. A realita taková ve výsledku i je. Nové iPady Pro jsou skutečně těmi nejvýkonnějšími iPady, které si můžete v současnosti od Applu zakoupit a zároveň těmi nejvýkonnějšími tablety na světě. Když jsem jeho svižnost testoval, nemohl jsem si na ní absolutně stěžovat, jelikož naprosto vše od základních aplikací, přes náročné hry až po složitější editory fotek či videí spouště extrémně rychle a následný chod naprosto všeho byl velmi plynulý, upřímně naprosto srovnatelný s Macy. Jasně, v benchmarcích jsou iPady s M1 z hlediska výkonu jen o relativně malý kousek lepší než ty z loňska, ale i tento drobný nárůst přesto potěší. Je tu však jedno obrovitánské ale.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Tím ale je iPadOS, jehož omezenost oproti macOS je zkrátka extrémní. Z tabletu s hardwarem MacBooku Air či Pro totiž dělá právě tento operační systém zařízení, které je z hlediska využitelnosti zkrátka někde úplně jinde – bohužel v tom negativním slovasmyslu, tedy alespoň z mého pohledu příznivce macOS a obecně počítače. Jak jsem již říkal i v našem podcastu, přijde mi extrémní škoda, že iPad nelze právě kvůli velmi omezenému systému používat tak intuitivně jako právě klasické Macy, kvůli čemuž je toto zařízení pro mnohé uživatele víceméně nevyužitelné nebo minimálně využitelné velmi obtížně. Jasně, člověk si na tyto obtíže asi časem zvykne a je schopný některé úkony, které mu na Macu zabraly pár vteřin, vcelku solidně obcházet nejrůznějšími alternativami pro iPadOS, ale je otázka, kolik lidí tohle vlastně chce.

iPadOS je oproti macOS stále neuvěřitelně uzavřený.

V žádném případě nemůžu a ani nechci říci, že absolutně nikdo, jelikož by to nebyla pravda. Některým uživatelům totiž mobilní prostředí vyhovuje daleko více než to počítačové a ke své práci jej využije určitě lépe než macOS. Takových je ale oproti “Macařům” hrstka, což dělá z iPadu Pro svým způsobem produkt druhé kategorie. Popravdě, hrozně mě to mrzí a zároveň štve. Idea toho, že jej nacvaknu na Magic Keyboard a píšu si na něm jako na Macu a večer jej z ní “odcvaknu” a vezmu si jej do postele na poslední pracovní dodělávky, mi přijde zkrátka super, ale na hru Applu á la škrábat se kvůli některým věcem levou nohou za pravým uchem zkrátka přistoupit nechci. Nezbývá mi proto nic jiného než setrvat na mém pracovním setupu složeném primárně z Maců, který doplňuje iPad jen jako poznámkový bloček a zařízení, které využívám jen k jednoduché ničím neomezené a neomezující práci.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Přestože mohou působit předešlé řádky naprosto šíleně, brát byste je tak rozhodně neměli. iPadOS je totiž svým způsobem to nejmenší zlo, které mohlo iPady Pro potkat, protože je to jen a pouze softwarová věc, která se dá jednoduše “přehrát”. Jasně, vše je teď jen na Applu a my se tak můžeme maximálně modlit v to, aby iPadOS v některých směrech přiblížil macOS a učinil jej tak o poznání využitelnějším systémem než je nyní. Proveditelné to ale rozhodně je a nejen to – dle mého názoru je to více než pravděpodobný scénář. Apple si totiž potenciál jeho tabletu zcela určitě velmi dobře uvědomuje, stejně jako si uvědomuje i to, jak moc jej iPadOS v současnosti sráží. Na WWDC bych proto očekával u iPadOS skutečně výrazný přerod, který jej z hlediska využitelnosti výrazně Macům přiblíží a díky tomu mu tak dodá něco, díky čemuž už bude dávat lidem jako jsem já smysl. Pokud pak patříte do výše zmíněné sorty uživatelů, kteří si s omezeným prostředím iPadOS a mobilními aplikacemi vystačí, má pro vás samozřejmě smysl už teď.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

5G jako pádný důvod k přechodu, stejně tak i 2TB nebo Thunderbolt

I další velké vylepšení je svým způsobem kontroverzní, jelikož není pro každého. Letošní generace iPadů Pro se totiž jako vůbec první generace iPadů dočkala v Celullar verzi podpory 5G sítí, které využitelnost tabletu jako takového posouvají na zcela novou úroveň. Veškeré úkony prováděné přes mobilní data jsou totiž rázem otázkou chvilky, což se velmi kladně podepíše na naprosto všem od produktivity až po celkový uživatelský komfort z používání tabletu. Kam se na něj v tomto směru “hrabe” klasické LTE. Tuto zdánlivě skvělou vychytávku ale zkrátka každý nevyužije, kvůli čemuž bude dle mého do jisté míry jablíčkáři nedoceněna – tím spíš v České republice, kde je pokrytí 5G sítěmi ještě v plenkách. Chyba Applu to samozřejmě není, ale sami si odpovězte, kolik lidí si je tohle ochotno připustit. Nicméně pro jablíčkáře žijící v současnosti v místech, kde podpora 5G je a kteří jej u tabletu využijí si myslím, že je tato vychytávka jedním z největších důvodů, proč na novinku přejít. Rozdíl mezi LTE a 5G je totiž zkrátka obrovský a osobně bych proto nad výměnou staršího modelu za letošní neváhal.

Zaměřeno na konektivitu iPad Pro 11 M1 LsA 8 iPad Pro 11 M1 LsA 11 iPad Pro 11 M1 LsA 5 iPad Pro 11 M1 LsA 19 Vstoupit do galerie

Další skutečně zajímavou vychytávkou letošní generace 11” iPadů Pro je navýšení jejich maximálního úložiště. To poskočilo z loňského 1TB na úctyhodné 2TB, díky čemuž je tak téměř vyloučeno, že byste u něj brzy narazili na nedostatek místa a to i v případě, že jej budete využívat k úpravám obrovských mediálních souborů. A kdybyste na jeho limity skutečně narazili, díky podpoře Thunderbolt 3 u portu jej můžete propojit extrémní přenosovou rychlostí s kompatibilními úložišti a s těmi komunikovat rychlostí 40 GB/s. Zkrátka a dobře, práce s velkými soubory je u novinek lepší než kdykoliv předtím, což z nich dělá ještě zajímavější volbu pro profesionály, kterým toto zařízení sedí.

A kolik že vlastně tato nádhera stojí? Dle mého částku, která z něj minimálně v základu dělá poměrně dostupný kousek elektroniky. Za 128GB variantu totiž zaplatíte ve WiFi verzi 22 990 Kč, za 256GB pak 25 790 Kč, za 512GB 31 390 Kč, za 1TB 42 590 Kč a za 2TB 53 790 Kč. Minimálně v základu se tedy rozhodně nejedná o částku, která by byla jakkoliv extrémní, vezmeme-li tedy minimálně v potaz fakt, že se jedná prakticky o to nejlepší, co lze na současném trhu s tablety dostat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé – Ujasněte si, co chcete

Nejlepší 11″ tablet na světě, ale …

Co říci závěrem? 11” iPad Pro M1 je v mých očích poměrně kontroverzní zařízení. Nebojím se o něm prohlásit, že je to ten nejlepší 11” tablet, který si můžete v současnosti koupit a že svých peněz, které za něj utratíte, nebudete v žádném případě litovat. Na druhou stranu se ale nebojím říci ani to, že z něj mohl Apple vytěžit zkrátka víc a to nikoliv ani tak z hlediska hardware (byť displej zabolí), ale z hlediska toho svým způsobem jednoduššího – tedy software. A pro koho tedy toto zařízení je? Obecně pro lidi, kteří jsou smířeni s tím, že s ním mohou pracovat jen tak, jak jim (zatím) dovolí operační systém iPadOS. Právě ti z něj totiž budou suverénně nejnadšenější. Pro lidi jako jsem já, kteří upřednostňují Macy a mají pořád tak nějak rádi určitou otevřenost systému, však novinka tak úplně není – tedy minimálně v případě, že si nebudete chtít zvykat na určité kompromisy, kterými budete muset některé úkony, na které jste byli v macOS zvyklí, u iPadu obcházet.

11″ iPad Pro M1 si můžete koupit přímo zde