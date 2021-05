Naše první dojmy z 11″ iPadu Pro M1

Počínaje dneškem začal Apple po celém světě prodávat trojici nedávno představených novinek ve formě iMaců M1, iPadů Pro M1 a Apple TV 4K (2021). Zatímco na unboxing a první dojmy z iMacu M1 a Apple TV 4K si ještě na Letem světem Applem chvíli počkáte, v případě iPadu Pro M1 – tedy zatím alespoň 11” modelu – vám naservírujeme první dávku zajímavých informací již dnes. Do redakce nám totiž jeden 11” model již dorazil, přičemž na cestě je i zajímavější 12,9” varianta. Pojďme se ale prvně povědět, jaký dojem dokáže udělat 11” model.

Ještě než se pustím do psaní následujících řádků, musím jako již tradičně upozornit na to, že s jedná jen o první dojmy z produktu psané po pár desítkách minut hraní si s ním a nikoliv o recenzi, která má za cíl novinku finálně zhodnotit. Následující řádky tedy neberte nikterak závazně, jelikož nejsou v žádném případě jakýmkoliv hlubším průzkumem produktu, nýbrž jen tím, co ve mě vyvolal za pocity. Ty jsou však naštěstí veskrze kladné.

Přiznám se, že když Apple nové iPady Pro osazené čipem M1 představil, spadla mi brada a okamžitě mi v hlavě naskočila myšlenka, že se z hlediska výkonu tyto stroje oproti modelům z loňska posunou o pěkných pár levelů výš. Stejného scénáře jsme se ostatně dočkali i u Maců s čipy M1, takže jinou vizi zřejmě ani mít nešlo. Postupem času jsem si však začal uvědomovat, že u novinky nemá moc smysl podobně velké skoky čekat, protože u ní Apple neskočil z architektury na architekturu (tedy jako tomu bylo u počítačů z Intelu na ARM), ale zůstal de facto na svém řešení, byť jej už nenazývá Apple A, ale Apple M. A přesně toto očekávání jsem si po prvních desítkách minut hraní si s novinkou potvrdil.

11” iPadu Pro M1 se rozhodně nedá upřít jeho extrémní svižnost jak v systému, tak při otevírání aplikací a práci v nich. Pravdou nicméně je, že extrémně svižný byl i jeho předchůdce z loňska či model z roku 2018. Jasně, drobný rychlostní rozdíl člověk pocítí, ale za mě je tento rozdíl tak malý, že si jím nedokážu tak úplně sám před sebou obhájit přechod ze staršího Pro na ten letošní. Nicméně nezapomeňte, že se stále bavíme o 11” modelu, který se od loňského 11” modelu neliší takřka v ničem, nepočítáme-li tedy kromě čipu i 5G). U 12,9” modelu to bude samozřejmě písnička úplně jiná, jelikož nová technologie displeje pravděpodobně k přechodu zkrátka přiměje.

Trošku mě zklamalo, že se u tabletu alespoň dle mého prvotního pozorování nezlepšilo Face ID z hlediska rychlosti a pozorovacích úhlů. Přeci jen, v tabletech je již od roku 2018 a osobně bych tak nějak doufal, že se jej Apple pokusí pozvolna inovovat – kor, když má v tabletu nejlepší čip, co má momentálně pro veřejné využití v nabídce. Na druhou stranu ale i nynější verze Face ID funguje více než dobře, takže bych absenci jeho upgradu tak úplně neodsuzoval.

Co se týče zpracování tabletu jako takového, tomu bych se rád věnoval podrobněji až v obsáhlejší recenzi. V prvních dojmech si nicméně neodpustím poznamenat, že pokud vás u předešlých generací štvalo, jak snadno se na ně zachytávají otisky prstů či jiné šmouhy, budete s tím bojovat i u modelů letošních. Změna povrchového opracování, byť jakkoliv malá, se totiž nekonala, kvůli čemuž je tak tělo i nadále magnetem na šmouhy. Pokud by vás pak zajímala barva, vesmírně šedý model mi přijde subjektivně o něco tmavší než tomu bylo loni, což však není vzhledem k tomu, že si Apple s barevnými odstíny hraje rád, nic nepřekvapivého.

Podtrženo, sečteno – po prvních desítkách minut se jeví nový iPad Pro jako velmi dobrý tablet, který rozhodně řadě Pro ostudu neudělá. Cenovka 22 990 Kč za základní model sice není nízká, na druhou stranu však za ní dostanete téměř to nejlepší, co v současnosti Apple nabízí. Tím nejlepším je pak jeho 12,9” iPad Pro, který disponuje kvalitnějším displejem. Pokud si ale člověk vystačí s nynější Liquid Retinou, je pro něj 11” model super.

