Chyba v iOS znemožňuje spustit stažené aplikace bez jejich ohodnocení

V App Storu na platformě iOS se objevila zajímavá chyba, kterou mohou vývojáři využít k tomu, aby ne příliš korektním způsobem přinutili uživatele k udělení pozitivního a především pětihvězdičkového hodnocení jejich aplikace. Kvůli chybě v App Store se totiž toto pozitivní hodnocení může stát parametrem, který umožní či znemožní aplikaci jako takovou spustit.

V posledních dnech se na webu, sociálních sítích a různých komunitních fórech rozebírá nově odhalený exploit App Store, který vývojářům aplikací umožňuje po uživatelích chtít pětihvězdičkové recenze aplikace v App Store, jinak nedojde k jejímu spuštění. Prvotní odhalení učinil expert na zabezpečení a odhalování chyb a softwarových exploitů, který na svém Twitteru zveřejnil video aplikace UPNP Xtreme, která se přesně takto chová, viz. Tweet přiložený níže a celé následující vlákno.

The review: “This app forced me to give it a good rating before I could use it.”

You: “Pfff, no one’s FORCING you!”

The app: 🤯 pic.twitter.com/R6ytFAguhU

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) May 25, 2021