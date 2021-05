Proč nelze na iPhone stahovat aplikace jinak než z App Store, když to na Macích lze

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč Apple na svých iPhonech povoluje stahování aplikací jen a pouze z App Store, zatímco v případě svého druhého velmi důležitého produktu – tedy Macu – umožňuje stahovat aplikace takřka kdekoliv? Pokud ano, pak vás následující řádky velmi potěší. Přesně tuto otázku totiž dostal nyní v soudním procesu mezi Applem a společností Epic Games šéf softwarového inženýrství Applu Craig Federighi, který se na ní nebál odpovědět. Jeho vysvětlení je přitom ve své podstatě velmi jednoduché.

Bezpečnost. Tak přesně takto by se dalo ve zkratce Craigovo vysvětlení přetlumočit. Právě její nižší úroveň na Macích je totiž dle něj pomyslnou daní za to, že na ně jsou uživatelé schopni dostat daleko více softwarů než je tomu v případě iPhonu. Na druhou stranu, Mac a iPhone je dle něj velmi rozdílné zařízení, takže na ně ani nelze nahlížet stejnou optikou a uplatňovat stejné metriky. Jejich využívání je totiž diametrálně odlišné a s tím je úzce spojeno i to, co od nich uživatelé očekávají – tedy prvotřídní bezpečnost na úkor určitých omezení, nebo právě přizpůsobitelnost pracovním návykům na úkor bezpečnosti.

Své vysvětlení Craing u soudu podložil tím, že zatímco iOS je díky svým striktním pravidlům pro App Store suverénně nejbezpečnější mobilní platformou, která Androidu kvůli jeho benevolentnímu přístupu ke stahování aplikací čím dál více utíká, úroveň virů pro Mac Apple v žádném případě netěší. Dle jeho analýz je sice macOS stále nejbezpečnější počítačovou platformou pro širokou veřejnost, nicméně množství virů na něm je dle něj už na nepřijatelné úrovni, kterou se Apple snaží zuby nehty srazit dolů. Na úroveň bezpečnosti, která je nastavena u iOS se ale zřejmě nikdy macOS nedostane.

“Mac je jako auto. Když chcete, můžete s ním ze silnice sjet prakticky kamkoliv chcete. Přesně proto jste si jej ostatně koupili. Ale s těmito možnostmi jde ruku v ruce i určitá míra zodpovědnosti, která je při jejich využívání zkrátka vyžadovaná. To u iOS neplatí. Ten jste si koupili s vědomím, že jej můžou využívat klidně i vaše děti a budou u toho v bezpečí. Je to zkrátka něco úplně jiného,” nechal se Craig v závěru svého vysvětlení rozdílného přístupu k instalaci aplikací na macOS a iOS slyšet.