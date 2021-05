Kauza Epic Games vs. Apple se chýlí ke konci. Na obzoru je zajímavý kompromis

Po dvou týdnech procesu možná už právní bitva mezi Applem a studiem Epic Games spěje ke svému konci. I když jsou na řadě ještě svědectví Tima Cooka a Phila Schillera, soudkyně Yvonne Gonzalez Rogersové by dle posledních informací mohla mít o celé věci jasno. Jenže Applu se její návrh asi moc líbit nebude.

Z celého procesu jsme se dozvěděli mnoho informací ze zákulisí společnosti Apple, a to zejména z uveřejněných dokumentů popisujících komunikaci mezi Apple, Epic Games a dalšími společnostmi. Důležité však byly i výpovědi odborných svědků, protože soudkyně po nich naznačila, že by se mohla snažit vyřešit spor kompromisem mezi oběma společnostmi. Jedna cesta by zde totiž byla.

Jak uvedla agentura Bloomberg, už proběhla diskuse o pravidlech společnosti Apple, která vývojářům aplikací brání ve směrování uživatelů pro nákupy mimo App Store, například na web, jako alternativu k nákupům v aplikacích. Odstranění tohoto pravidla by totiž vyřešilo problémy, které mají nejen Epic Games, ale samozřejmě i další vývojáři.

Ekonom specializující se na antimonopolní zákony Dr. David Evans uvedl, že by to sice snížilo tržní sílu Applu, ale rozhodně by ji to „neodstranilo“. Profitovali by z toho samozřejmě všichni ti, kteří na webu poskytují své vlastní platební systémy. Ty malí vývojáři obvykle nemají, protože spoléhají na systém Applu, takže pro ně by toto řešení prakticky nic neznamenalo.

Apple již dlouho brání aplikacím ve směrování uživatelů k možnosti externího nákupu. Například aplikace Netflix nenabízí možnost registrace a výběru platebního plánu v aplikaci. Vše musíte provést na webu a až poté se v aplikaci přihlásit. Pro vás je to sice méně intuitivní, ale díky tomu nemusíte platit každý měsíc procenta z částky předplatného čistě Applu do kapsy.

Pokud by Fortnite a další aplikace dokázaly nabízet alternativní platební možnosti pro své uživatele, na které se nevztahuje 30% „marže“ Applu, řešilo by to prakticky celý soudní spor. Je ale jisté, že se to Applu líbit nebude, a tak záleží na tom, jak se k celé situaci postaví. Pro uživatele by bylo určitě lepší, kdyby čelem, protože díky tomu by měli své nákupy o jeho marži levnější.