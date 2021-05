Soud Epic Games vs. Apple končí. Na verdikt si musíme počkat

V pátek byl jako poslední ke svědectví v kauze přizván Tim Cook. Vyjma hodinového podávání vysvětlení a půl hodiny křížového výslechu ze strany Epicu se dočkal i doplňujících otázek od samotné soudkyně Yvonne Gonzalez Rogersové. Ta včera po sérii otázek na obě společnosti proces oficiálně přerušila, aby analyzovala jednotlivá svědectví a rozhodla o verdiktu.

Poslední den procesu trval 3 hodiny a v podstatě se během nich soudkyně dotazovala zástupců společností Epic i Apple na řadu doplňujících otázek k dovysvětlení informací, které slyšela během uplynulých tří týdnů. Začátek se točil kolem vysvětlení „definice trhu“, kde se Epic odkazují na „duopol“ Applu a Googlu, kdy však Apple zmiňuje, že on čelí konkurenci i od společností, jako jsou Samsung, LG nebo Huawei.

Pokud by měl mít Apple monopol na distribuci obsahu v rámci své platformy, stejně by na tom byly i společnosti vyrábějící konzole. Jenže Epic zde opět zmiňuje, že pokud není alternativní možnost získání obsahu, monopol to prostě je (na Androidu můžete instalovat obsah i mimo Google Play).

Strategií společnosti Apple však je vytvořit pro své uživatele atraktivní ekosystém. Ten nabízí jasné výhody (a viditelně i zápory). Soudkyně k tomuto uvedla, že hlavním problémem argumentace společností Epic je, že ignoruje realitu, že si zákazníci vyberou ekosystém, ve kterém prostě chtějí být, i když svázáni a uzamčeni. Kdyby bylo 100% vyhověno společnosti Epic, tento ekosystém by byl zničen, což by bylo v rozporu s tím, proč si uživatelé Apple vlastně vybrali (ať už vědomě nebo ne).

Došlo i na otázky ohledně spokojenosti vývojářů, kteří jsou se situací v Applu spokojeni „jen“ ze 64 %. I to je nicméně pro Epic příliš, protože ten se snažil průzkum shodit. Jeho právníci tvrdili, že hodnocení spokojenosti vývojářů je vázáno na API společnosti Apple, nikoli na App Store, což vedlo ke zkresleným výsledkům. Soudkyně nicméně přiznala, že „skrývání“ alternativních platebních možností společností Apple by mohlo být skutečně protisoutěžní.

V každém případě, verdikt samozřejmě ještě neznáme, a ještě chvíli znáte ani nebudeme. Soudkyně Yvonne Gonzalez Rogersová má teď na stole na 4 500 stran svědectví, které si musí ještě projít, aby si ucelila obrázek o celé situaci a přišla s „rozumným“ verdiktem. Nicméně i po něm se dá očekávat odvolání té strany, která s ním nebude spokojena a vše pojede nanovo.