Zajímavá rozšíření pro Safari: Správa hesel, kontrola gramatiky i návrat do minulosti

Webový prohlížeč Safari od Applu nabízí spoustu skvělých funkcí, a po své aktualizaci v operačním systému macOS 11 se dočkal řady dalších vylepšení. Jednou z funkcí, které Safari nabízí již delší dobu, je možnost přidání nejrůznějších rozšíření. V dnešním článku vám představíme pětici rozšíření pro Safari, která nás v App Storu zaujala.

1Password

Pokud patříte mezi uživatele aplikace 1Password, můžete si příslušné rozšíření přidat také k prohlížeči Safari na vašem Macu. S pomocí tohoto rozšíření můžete vytvářet silná, unikátní hesla, bezpečně, snadno a rychle je ukládat, a přistupovat ke všem uloženým informacím na všech propojených zařízeních. Kromě tvorby, ukládání a správy hesel nabízí 1Password také možnost zabezpečeného nahrávání obsahu.

Rozšíření 1Password stáhnete bezplatně zde.

Wayback Machine

Internet Archive je velmi zajímavý a populární projekt, v jehož rámci dochází k ukládání a archivaci většiny webových stránek. S pomocí rozšíření s názvem Wayback Machine nemusíte kvůli návratu do minulosti přecházet přímo do samotného archivu, a můžete si prakticky okamžitě zobrazit předchozí archivované verze vybraných webových stránek – stačí kliknout pravým tlačítkem myši a v menu vybrat možnost “Open in Wayback Machine”. Některé archivované stránky se mohou načítat pomaleji.

Fotogalerie Wayback Machine 1 Wayback Machine 2 Wayback Machine 3 Wayback Machine 4 Vstoupit do galerie

Rozšíření Wayback Machine stáhnete bezplatně zde.

Todoist

Rozšíření s názvem Todoist je skvělým pomocníkem pro všechny, kteří se při své práci, studiu nebo v osobním životě neobejdou bez různých poznámek, připomínek a seznamů úkolů. Todoist nabízí kromě tvorby a správy tohoto typu obsahu také spolupráci na jednotlivých projektech a jejich vzájemné sdílení. Můžete si nastavit také priority vašich úkolů, Todoist nabízí také integraci s Gmailem, Google Kalendářem, platformou Slack nebo třeba Alexou od Amazonu.

Rozšíření Todoist stáhnete zde.

Gramarly

Rozšíření Gramarly vám zajistí, že ať už budete na svém Macu psát kamkoliv cokoliv, bude váš text vždy gramaticky a pravopisně správný. Garmarly vám nabídne zpětnou vazbu v reálném čase, ať už píšete do Google Docs, na Twitter nebo třeba na LinkedIn. Rozšíření Gramarly nabízí také možnosti přizpůsobení a nastavení, disponuje pokročilými nástroji pro detekci textu a mnoho dalšího.

Rozšíření Gramarly stáhnete bezplatně zde.