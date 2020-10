Je to již několik dlouhých týdnů nazpátek, co Apple vypustil první veřejnou verzi současných operačních systémů, Za tu dobu se na našem magazínu objevilo nespočet různých článků, ve kterých vás novými funkcemi doprovázíme. Mnoho vylepšení se dočkala například nativní aplikace Zprávy, kromě ní lze zmínit třeba Zpřístupnění či Safari. V tomto článku se společně podíváme na 5 nových funkcí v Safari z iOS 14, které by se vám mohly hodit. Vrhněme se přímo na věc.

Zpráva o soukromí

V případě, že už na vašem macOS zařízení testujete pro veřejnost zatím nevydanou verzi macOS 11 Big Sur, tak jste si zajisté všimli mnoha změn v Safari. Mimo jiné se v levé části horní lišty objevila malá ikona štítu, ve které se můžete přesvědčit o tom, zdali konkrétní webová stránka nekontaktovala nějaké trackery, a zdali se nepokouší o vaše sledování. Safari si všechny zablokované trackery počítá a během celého měsíce vám pad může podat zprávu o tom, kolik trackerů bylo celkově zablokováno. Věděli jste o tom, že naprosto stejně je tato funkce k dispozici i v Safari pro iPhone či iPad? Pokud ji chcete zobrazit, tak se přesuňte na konkrétní webovou stránku, a poté vlevo nahoře klepněte na ikonu Aa. Pak už jen stačí z menu vybrat možnost Zpráva o soukromí. Zde už si můžete jednotlivé informace zobrazit.

Upozornění na nebezpečné heslo

Čas od času se může stát, že se vlivem hackerského útoku na internetu objeví všemožné databáze s ukradenými hesly. Přesně kvůli tomu bychom u každého účtu měli mít nastavené jiné heslo, aby při úniku hesel potenciální útočník nezískal přístup k vaším dalším účtům. Existuje hned několik různých stránek, které vám dokáží říci, zdali se právě vaše heslo objevilo v seznamu uniklých hesel. Podle toho se pak můžete rozhodnout pro případnou změnu hesla. Co si ale budeme nalhávat, zadávat naše heslo v plném znění někde na internet, byť pro kontrolu, nemusí být úplně bezpečné. Apple proto přišel s funkcí, která vám dokáže automaticky říci, zdali některé z vámi používaných hesel neuniklo na internet. Pokud si chcete potenciálně nebezpečná hesla zkontrolovat, tak přejděte do Nastavení -> Hesla, kde pak rozklikněte kolonku Doporučení pro zabezpečení. Zde už se vám zobrazí doporučení, včetně informací o uniklých heslech.

Rychlé otevření webové stránky

V případě, že jste na vašem iPhonu či iPadu potřebovali rychle otevřít nějakou webovou stránku, tak jste klasicky museli přejít do Safari, poté klepnout do adresního řádku a nakonec do něj adresu vepsat. S příchodem iOS a iPadOS 14 jsme se dočkali také přepracovaného Spotlightu, který lze na domovské obrazovce aktivovat přejetím prstu shora dolů. Pokud nyní do textového pole pro vyhledávání napíšete internetovou adresu, a poté klepnete na tlačítko Otevřít na klávesnici, tak se ona stránka rychle otevře. Samozřejmě není vždy nutné psat celé znění adresy – jakmile se web objeví na prvním místě, tak stačí klepnout na Otevřít, čímž se stránka zobrazí. Tento způsob pro otevírání webových stránek je o mnoho rychlejší, než kdybyste využili zmíněný postarší proces.

Obraz v obraze

Jestliže patříte mezi vlastníky iPadu či nějakého macOS zařízení, tak s největší pravděpodobností víte, že se můžete přepnout do tzv. režimu Obraz v obraze. Konkrétně se tento režimu týká různých videí či filmů, kdy si je můžete jednoduše nechat zobrazit ve zvláštním malém okénku. Tohle okno se zobrazuje vždy v popředí systému, takže můžete například dělat věci do školy, chatovat, anebo nakupovat a při tom se dívat na oblíbené video či film. Dobrou zprávou je, že tato skvělá funkce si konečně našla místo i v iOS, konkrétně tedy v iOS 14. Obraz v obraze můžete jednoduše aktivovat u prakticky jakéhokoliv videa ze Safari, tedy pokud to provozovatel webové stránky nezakázal. Aktivaci provedete tak, že video přepnete do režimu přes celou obrazovku, a poté se vrátíte domů – buď gestem, anebo stisknutím tlačítka plochy. Kromě toho lze Obraz v obraze aktivovat taktéž klepnutím na příslušnou aktivační ikonu.

Vylepšení rychlosti a stability

Kromě těchto všech nových funkcí byste měli vědět, že se Safari v iOS a iPadOS 14 dočkalo výrazného vylepšení rychlosti a stability. Apple se mimo jiné také sebevědomě pochlubil tím, že je Safari nejrychlejší webový prohlížeč na světě. Tento status si Safari získalo především javascriptovému enginu. Abychom byli přesní, tak Safari díky bleskově rychlému javascriptovému enginu dosahuje proti Chromu v Androidu až dvojnásobného výkonu JavaScriptu. Podobně to je samozřejmě i v rámci macOS, kde se Safari dočkalo výrazných vylepšení a nových funkcí – o tom si ale řekneme více později, až se Apple rozhodne (konečně) vydat macOS 11 Big Sur pro veřejnost.