Nejikoničtější reklamní kampaně Applu: Think Different, 1984 i Vánoce

K historii společnosti Apple neodmyslitelně patří také reklamní kampaně. Řada z nich se nesmazatelně zapsala nejen do dějin samotné firmy, ale také do historie reklamního průmyslu. V dnešním článku si připomeneme pět nejvýraznějších jablečných reklamních kampaní, které rozhodně stojí za pozornost.

Think Different

Společnost Apple používala slogan Think Different v letech 1997 – 2002. Za stejnojmennou kampaní stála losangeleská reklamní agentura TBWA\Chiat\Day, a kampaň měla podobu televizních reklam, plakátů i reklam v tisku. Asi nejznámějším prvkem této kampaně je reklamní spot Crazy Ones, režírovaný Jennifer Golub. Minutová reklama sestávala ze sestřihu černobílých záběrů významných osobností, jako byl třeba Bob Dylan, Martin Luther King, Muhammad Ali nebo Alfred Hitchcock. Objevila se také zkrácená verze tohoto klipu, která měla třicetivteřinovou stopáž a objevilo se v ní jedenáct z původních sedmnácti osobností.

Tiskové reklamy se objevily v řadě mainstreamových časopisů včetně magazínů Newsweek a Time, a v drtivé většině případů sestávala z jednoduchých fotografií Apple produktů, doplněných hlavním sloganem. Další součást kampaně tvořily portréty významných osobností, doplněné malým logem kampaně, a objevily se také portréty historicky významných osobností s malým logem Applu a logem kampaně.

Get a Mac

Další z výrazných a poměrně dlouho trvajících reklamních kampaní Applu nesla název Get a Mac. Kampaň běžela v letech 2006 – 2009, a sestávala ze série televizních reklam, ve kterých účinkovali herci, ztělesňující Mac a PC. Reklamní spoty této kampaně běžely na území Spojených států i mimo něj, v americké verzi účinkovali herci Justin Long v roli Macu a John Hodgman v roli PC. Nosným tématem reklamy byla humorná prezentace rozdílů mezi Macem a PC, respektive vyzdvihování výhod Macu oproti PC. V rámci americké verze této kampaně vzniklo šestašedesát reklamních spotů, poslední byl uveřejněn na podzim roku 2009. Na webu Applu pak kampaň běžela do roku 2010, kdy byla posléze nahrazena stránkou You’ll Love a Mac.

Vánoční reklamy

Apple kromě jiného proslul také svými vánočními reklamními kampaněmi, které se zejména v minulosti těšily velké popularitě. Mezi ty dlouhodobě oblíbené patří reklamní spot s názvem Misunderstood. Tato reklama pochází z roku 2013, a v krátkém příběhu mladého chlapce, který se zdánlivě zabývá jen svým iPhonem 5S, představuje možnosti jablečných smartphonů. Tato reklama se dokonce dočkala prestižního ocenění Emmy. V roce 2017 Apple před svátky vydal reklamu s názvem Sway, ve které ústřední pár účinkujících tančil (mimo jiné) zasněženou Prahou. V našich končinách se odehrával i další z vánočních reklamních spotů Applu, Frankenstein’s Home for the Holiday.

Reklamy na iPod

Když se řekne „reklama na iPod“, řadě lidí se jistě vybaví známá kampaň, ve které figurovaly roztančené siluety lidí s iPodem. Za touto kampaní stála Susan Alisangan z agentury Chiat/Day. Motivem kampaně byly roztančené bílé siluety lidí s iPody na výrazném jednobarevném pozadí. Reklamy této kampaně se objevily v televizním vysílání, v tisku i na plakátech. Tvůrci reklamy vsadili na anonymní siluety, protože iPod v této kampani nechtěli spojovat s žádnou konkrétní osobou – ať už anonymní modelkou či modelem, nebo známou osobností. Stevu Jobsovi se zpočátku tato kampaň příliš nezamlouvala – důvodem jeho pochybností byly právě zmíněné anonymní siluety – reklamní spoty i plakáty se ale nakonec setkaly s velkým úspěchem, a na chytlavosti reklamy měl bezpochyby zásluhu také slogan o tisícovce skladeb v kapse.

1984

Jednou z nejznámějších reklam Applu je spot s názvem 1984. Byl odvysílán v průběhu Super Bowlu v roce 1984, a propagoval první Macintosh. Této reklamě se někdy přezdívá „orwellovská“. Pochází z režisérské dílny Ridleyho Scotta, a ukazuje scénu, ve které desítky anonymních diváků v potemnělém kinosále sledují fanatický projev. Ten je ale brzy přerušen mladou sportovkyní, která se uličkou rozeběhne proti plátnu a vrhne na řečníka kladivo. “Apple Computer představí 24. ledna Macintosh. A vy uvidíte, proč 1984 nebude jako 1984,” zaznělo v reklamě. Zajímavé také je, že se Apple později pokusil zopakovat úspěch této reklamy s podobně laděným spotem Lemmings, ten se ale nakonec setkal se zcela opačnou odezvou.