Pozor na magnetický prach přichycený přes MagSafe iPhonu 12. Může vám nenávratně poškodit telefon

Apple při výrobě svých iPhonů rozhodně nešetří magnety všeho druhu. Obzvlášť to platí pro loňský iPhone 12, který je vybaven magenty opravdu velkoryse, a není tedy divu, že specifické oblasti na těchto iPhonech přitahují specifické předměty. Na diskuzní platformě Reddit se nedávno objevil příspěvek od jednoho z uživatelů, který nasdílel zajímavou fotografii svého iPhonu, pořízenou v oblasti okolo jezera Tahoe. „Písek v Tahoe je magnetický a přichytil se na můj iPhone,“ stojí v příspěvku.

Součástí příspěvku byla také velmi zajímavá fotografie iPhonu s MagSafe, který byl na mnoha místech pokrytý železitými částicemi. Zmíněný uživatel ve svém postu dále uvedl, že písek v okolí jezera Tahoe zčásti pochází z různých druhů hornin, které kromě jiného obsahují také rozličné typy oxidů železa spolu s pyritem a magnetitem. Všechny tyto částice se díky svému složení snadno přichytí k magnetům na iPhonu. Zmíněná fotografie na Redditu v žádném případně nepostrádá atraktivitu, je ale nutné mít na paměti, že tento jev může být pro iPhone potenciálně nebezpečným, a to nikoliv přímo kvůli magnetismu.

iPhone je totiž kromě jiného tvořen zvnějšku z poměrně velké části sklem, které se může po přichycení železitých částic poškrábat. Zmíněné částice se mohou také velice snadno dostat do portů a nejrůznějších malých otvorů, kterých je na iPhonu opravdu dost. Už samotný písek bez jakýchkoliv dalších částic může iPhone poměrně dost poškodit, počínaje poškrábáním displeje, zad nebo objektivu fotoaparátu, a konče uvíznutím v přístroji. Ze strany železitých částic sice nehrozí výraznější poškrábání v takové míře jako u obyčejného písku, pokud se ale tento materiál dostane do vnitřku iPhonu, dokáže i v relativně malém množství napáchat škody na hardwaru. Jakkoli tedy fotografie z Redditu vypadá zajímavě a lákavě, rozhodně není dobrý nápad zkoušet tento jev v praxi u vlastního iPhonu. Pokud se nacházíte na místě, kde teoreticky hrozí, že by se na váš jablečný smartphone mohly přichytit železité částice, pro jistotu jej noste v uzavřeném pouzdře nebo alespoň v uzavíratelném plastovém sáčku.