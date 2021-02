MagSafe se s příchodem iPhonů 13 dočká vylepšení

Apple to s technologií MagSafe u iPhonů myslí skutečně vážně. Pouhý rok po jejím odhalení se jí totiž chystá solidně vylepšit, díky čemuž výrazně zvýší její využitelnost pro celou řadu nového příslušenství. Klíč k úspěchu je přitom naprosto jednoduchý.

K funkčnosti MagSafe jsou z logiky věci potřeba magnety umístěné na zádech v kruhu iPhonu, na která je díky nim možné připnout kdejaké příslušenství například ve formě bezdrátové nabíječky, držáku do auta či MagSafe peněženky. Aby bylo možné tuto vychytávku využít pro ještě více účelů, je Apple rozhodnut u iPhonů 13 nasadit ještě silnější magnety, které tak budou schopné zajistit ještě pevnější magnetické propojení s příslušenstvím, což by se mohlo hodit zejména u nejrůznějších typů držáků pro všemožné situace. Dočkat bychom se mohli například držáků na venkovní stranu aut, které by zajistily, že z nich telefon neodpadne ani při silnějších otřesech. Uvažovat se dále dá i o připínání daleko těžšího příslušenství než je tomu nyní. Namátkou lze zmínit velké bezdrátové powerbanky, potažmo přídavné objektivy či mikrofony. Zkrátka a dobře, využití bude plno.

Jelikož je MagSafe jednou z nejzajímavějších novinek celé řady 12, je více než pravděpodobné, že se jeho nové generace dočká znovu celá řada 13 a nikoliv jen modely z řady Pro. To si ostatně Apple nemůže dovolit ani proto, že je zatím celá technologie spíše v plenkách a bude trvat ještě pěkných pár let, než bude na tak vysoké úrovni z hlediska nabídky příslušenství třetích stran, že jí bude moci u svých iPhonů například rozlišovat na klasickou a “Pro” verzi s rozdílným magnetismem.