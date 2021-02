Měřená cukru v krvi přes Apple Watch se odsouvá, u Series 7 nedorazí

Jednou z nejinovativnějších novinek letošní generace Apple Watch mělo být ještě donedávna podle spousty zdrojů neinvazivní měření cukru v krvi, díky kterému bychom se o svém zdraví dozvěděli opět o něco více. Vývoj této vychytávky se však bohužel nedaří podle zdrojů leakera Maxe Weinbacha podle plánů, což Apple přimělo až k jejímu odložení minimálně na příští rok. To jinými slovy znamená, že Apple Watch Series 7 budou muset svět zaujmout jinak.

S neinvazivním měřením hladiny cukru v krvi Apple koketuje již minimálně od roku 2017, kdy jej chtěl nasadit spolu s podporou LTE u Apple Watch Series 3. Tehdy měl dokonce prototypy hodinek s podporou této technologie testovat i sám šéf Applu Tim Cook, který je diabetik. Senzory se však tehdy ukázaly jako velmi nepřesné, což Apple přimělo k odložení jeho plánů a následnému pokračování ve vývoji. Ten se sice ještě donedávna zdál být na správné cestě, avšak nyní se opět ukázal jako slepá či minimálně velmi těžko schůdná ulička, kterou bude Apple řešit mnohem déle než ještě nedávno očekával.

Fotogalerie Apple Watch Series 7 koncept -3 Apple Watch Series 7 koncept -2 Vstoupit do galerie

Můžeme se jen domnívat, zda má Apple problémy s vývojem algoritmu sloužícího pro výpočet hladiny cukru v krvi z dat získaných prosvícením zápěstí, nemá je problém už ve sběru dat a jejich nevypovídající hodnotě. Pokud by se jednalo o první zmíněný problém, existuje reálná šance, že by byla novinka nasazena třeba i zpětně pomocí softwarové aktualizace. Ve druhém případě je pak jasné, že by musel svět čekat minimálně na Apple Watch Series 8 a rok 2022. Vše však v tomto směru ukáže samozřejmě až čas.