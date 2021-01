Takto snadno lze z originální MagSafe nabíječky vyrobit spolehlivý nabíjecí držák do auta

Většina novějších aut má k dispozici velice propracovaný infotainment, který vás dokáže informovat o stavu vozidla, ale také například zobrazit navigaci a další důležitá data. Pokud vám původní infotainment ve vašem vozidle nevyhovuje, často můžete sáhnout po CarPlay, tedy po jakési jablečné automobilové nadstavbě. Pro aktivaci CarPlay vám stačí vlastnit podporované vozidlo a iPhone. Jak už jsem ale zmínil, všechno tohle je k dispozici jen u novějších aut. Jedinci, kteří vlastní starší vozidla, musí stále využívat staré dobré klasiky v podobě držáků, do kterých iPhone zacvaknou, či jinak upevní.

Držáků do auta je na trhu k dispozici přehršel. Sáhnout můžete například čelisťových, které telefon stlačí čelistmi, popřípadě po magnetických, kdy je třeba na tělo telefonu nalepit magnet, popřípadě jej vložit mezi obal a telefon. Všechna tato řešení jsou dobrá a dá se říct, že si vybere prakticky každý. Nedávno jsme se však dočkali představení nových iPhonů 12, které přišly s novou technologií MagSafe. Na zadní straně nových jablečných telefonů se tak nachází magnetický kroužek, který můžete využít pro pohodlné nabíjení pomocí MagSafe nabíječky. Právě magnety slouží k tomu, aby byl iPhone na nabíječce vždy jednak položen přesně, a jednak aby u různých stojánků dokázal držet i ve vzduchu.

Díky této novince existují také speciální magnetické MagSafe držáky do auta, nejčastěji pro upevnění do mřížky. Mnoho řidičů však tyto držáky nemá rádo, jelikož často dochází k poškození ventilace. Ideálním v tomto případě může být takový držák, jehož základna disponuje kulčikou. Ten jste pak například schopni nalepit na palubní desku. Zmíněná kulička pak slouží jakožto kloub k přichycení a otáčení držáku. Jestliže vlastníte nějaký takový držák a v současné době řešíte jednoduché přichycení nového iPhonu 12 do auta, tak máte vyhráno. Existují totiž speciální držáky s připevněním na kuličku, do kterých jste schopni vložit samotnou MagSafe nabíječku, popřípadě takové držáky, na které můžete cokoliv přilepit oboustrannou páskou – včetně MagSafe nabíječky. U těchto držáků si každopádně dávejte pozor, aby se v nich nenacházely magnety – mohly by snížit sílu samotného MagSafe.

Pokud si nějaký takový držák objednáte, tak ve finále stačí, abyste z něj odstranili základnu držáku (kloub) a tělo pak nacvaknuli na kuličku, kterou máte ve vozidle. Většina vozidel pak samozřejmě nedisponuje USB-C konektorem jako MagSafe, v tomto případě však stačí sáhnout po levném adaptéru, který seženete za pár korun. Případný přebytečný kabel můžete buď svázat, anebo skrýt někam do palubní desky. Takto jednoduše si můžete vytvořit magnetický držák, díky kterého se při opouštění vozidla nemusíte otravovat s vycvaknutím telefonu z nějakého držáku, popřípadě nemusíte na iPhonu nosit zbytečné obaly s magnety. Magnety MagSafe by měly být dostatečně silné na to, aby i při rychlé jízdě na dálnici bez problémů iPhone udržely. Kompletní postup pro vyrobení vlastního držáku s MagSafe najdete ve videu, které přikládám níže.

