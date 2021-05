Nejlepší easter eggy u produktů a služeb Applu, které byste rozhodně měli vyzkoušet

Produkty, služby i aplikace od Applu nabízí řadu různých překvapení a skrytých funkcí. Obvykle se jedná o zajímavé odkazy na historii společnosti Apple nebo na osobnosti, které jsou s firmou nějakým způsobem spojené. V dnešním článku si představíme pět easter eggů v jablečných produktech, které rozhodně stojí za vyzkoušení.

Here’s to the Crazy Ones

Každý příznivce Applu jistě zná slova „Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers…“, která zazněla v dnes již kultovním reklamním spotu kampaně Think Different. Apple tento text zakomponoval také do některých prvků svých aplikací – před lety jste jej mohli nalézt na ikonce aplikace TextEdit, v současnosti si jej můžete všimnout, pokud si v rámci některého z operačních systémů od Applu přiblížíte emoji knihy.

Ikonka Diktafonu

Vzhled ikonek nativních aplikací Applu dává obvykle velice jasně najevo, k čemu vlastně daná aplikace slouží. Výjimkou v tomto směru není ani nativní Diktafon. Zkuste se ale na jeho ikonku zadívat pozorněji, zapamatovat si vzhled grafu, a poté spusťte Diktafon, nahrajte slovo “Apple” a pořiďte snímek obrazovky. Při porovnání si můžete všimnout, že jsou si oba grafické záznamy velice podobné – je to tím, že ikonku nativního Diktafonu tvoří grafická podoba zvukového záznamu slova “Apple”.

Brýle Steva Jobse

Pokud na svých Apple zařízeních používáte webový prohlížeč Safari, jistě důvěrně znáte také funkci seznam četby, která vám umožňuje ukládat si zajímavé webové stránky, články, blogové příspěvky a další obsah k pozdějšímu přečtení. Jistě jste si také všimli, že ikonka seznamu četby má podobu kulatých brýlí. Jedná se zcela záměrnou kopii ikonických brýlí, které nosil spoluzakladatel Applu Steve Jobs.

Oblíbená slova Steva Jobse

Odkaz Steva Jobse zcela záměrně žije svým vlastním životem a naleznete jej v řadě prvků jablečných operačních systémů. Pokud například na Macu kliknete v levém horním rohu obrazovky na Apple Menu -> Předvolby systému -> Uživatelé a skupiny, kliknutím na svůj profilový obrázek jej můžete změnit. V levé části menu klikněte na Výchozí, a z náhledů vyberte obrázek gramofonové desky a poté jej co nejvíce zvětšete. Můžete si všimnout, že na desce se nachází nápisy Revolution, Boom! a Unbelievable. Jedná se o slova, která Steve Jobs nejčastěji používal při svých Keynotes.

Fotogalerie macOS Zmena obrazku deska 1 macOS Zmena obrazku deska 2 macOS Zmena obrazku deska 3 Vstoupit do galerie

Zažaluj mě

V galerii zvukových efektů na Macu najdete spoustu různě pojmenovaných položek. Jednou z nich je zvuk s názvem Sosumi, ke kterému – respektive k jeho jménu – se váže velmi zajímavá historie. V době vývoje operačního systému System 7 se společnosti Apple Computers a hudební vydavatelství Apple Corps. dohodly na tom, že Apple může používat svůj název, ovšem nikoliv v souvislosti s jakýmikoliv hudebními prvky. V Systemu 7 se nacházel zvuk s názvem “Chime”, toto jméno ale přišlo právníkům “příliš hudební”, a hrozila kvůli němu žaloba ze strany Apple Corps. Tvůrce tohoto zvuku Jim Reekes byl údajně frustrován z toho, jak moc musí být při pojmenovávání zvuků obezřetný, a nejprve zvuk provokativně nazval “Let It Beep” s odkazem na legendární skladbu kapely The Beatles. Tento název ale nakonec z důvodu obav z dalších právních komplikací neprošel, a Reekes se rozhodl pro jméno Sosumi. Jedná se o fonetický přepis věty “So sue me”, tedy “tak mě zažaluj”.