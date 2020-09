Již po dobu několika let najdete na iPhonu a iPadu nativní aplikaci Diktafon. S pomocí této aplikace si můžete velmi jednoduše zaznamenávat různé nahrávky. Aplikaci můžete využít například ve škole pro zaznamenávání hodin, v práci pro záznam pracovních schůzek, a popřípadě pokud byste opravdu chtěli, tak také k nahrávání telefonních hovorů. Při zpětném přehrávání se však v určitých momentech můžete často setkat s různým chrčením, praskáním či šumem. Až do iOS 13 nebylo možné nahrávky z Diktafonu nijak vylepšit. V rámci iOS 14 už ale tato možnost existuje – stačí stisknout jediné tlačítko a nahrávka se automaticky pomocí umělé inteligence vylepší. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone vylepšit nahrávky v aplikaci Diktafon

Pokud máte na iPhonu či iPadu nějakou nahrávku z Diktafonu, kterou chcete vylepšit, tak se nejedná o nic složitého – stačí jen vědět, kam klepnout. Postupujte následovně:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste na vašem iPhonu či iPadu měli nainstalovaný iOS 14, respektive iPadOS 14.

Pokud výše uvedenou podmínku splňujete, tak se přesuňte do nativní aplikace Diktafon.

V rámci této aplikace si nyní najděte záznam, který chcete upravit, a rozklikněte jej.

Po rozkliknutí klepněte v jeho levé dolní části na ikonu tří teček.

Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí menu, ve kterém sjeďte níže a klepněte na možnost Upravit záznam.

Tímto se záznam otevře na celé obrazovce a zobrazí se všemožné funkce k jeho úpravám.

Chcete-li záznam vylepšit, tak v jeho levém horním rohu klepněte na ikonu kouzelné hůlky.

Po klepnutí pozadí kouzelné hůlky zmodrá, což značí, že se záznam automaticky upravil.

Nyní už vám nezbývá nic jiného, než si záznam pustit a poslechnout si jeho upravenou verzi. Mělo by dojít k automatickému odstranění chrčení, šumu, praskání a dalších rušivých aspektů. Pokud jste s úpravou spokojeni, tak vpravo dole klepněte na Hotovo. V případě, že vám automatická úprava nevyhovuje a záznam vám naopak přijde ještě horší, tak opět klepněte na ikonu kouzelné hůlky, čímž se automatické úpravy opět deaktivují.