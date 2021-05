Kdy vyjde iOS 15: Přehled toho, co nás v následujících měsících ohledně nového iOS čeká

V posledních týdnech se nás čím dál častěji ptáte na to, kdy vyjde iOS 15. Ačkoliv přesnou odpověď na tuto otázku zatím k dispozici nemáme, s ohledem na fungování Applu z minulých let si lze přeci jen vcelku slušný harmonogram dostupnosti iOS 15 představit. Co nás tedy v souvislosti s tímto systémem v nejbližší době čeká?

Kdy vyjde iOS 15

Pokud berete jako „vyjití“ iOS 15 jeho oficiální představení nebo chcete-li odhalení, to proběhne už za necelý měsíc. Apple tak totiž učiní na jeho tradiční vývojářské konferenci WWDC, přesněji pak na její úvodní Keynote, která je naplánovaná na pondělí 7. června na 19:00 našeho času. Kromě iOS 15 se zde světu představí i iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12, tvOS 15 či nová verze OS pro HomePod. Ještě v tento den v noci pak Apple uvolní i první vývojářskou beta verzi iOS 15, kterou si bude moci do iPhonu stáhnout každý, kdo v něm bude mít nainstalovaný příslušný vývojářský beta profil. Ty však kolují zpravidla takřka neomezeně po internetu, díky čemuž si bude moci systém vyzkoušet s předstihem prakticky každý. Je nicméně potřeba počítat s tím, že jeho funkčnost nemusí být zrovna ideální – přeci jen se bude jednat o první software zpřístupněný někomu jinému než vývojářům v Applu.

Na vydání 1. vývojářské bety iOS 15 naváže Apple zřejmě na začátku července vydáním první veřejné bety tohoto systému, která bude stažitelná po pouhém vstupu do veřejného beta programu na příslušných webových stránkách a to samozřejmě zcela zdarma. Veřejné bety navíc bývají zpravidla o poznání stabilnější než ty vývojářské, jelikož se u nich počítá s tím, že budou stahovány „běžnými“ uživateli, kteří budou mít chuť novinku otestovat s předstihem, aniž by jim výrazněji znepříjemnila využívání jejich telefonů.

Pokud by vás pak zajímalo vydání veřejné verze iOS 15, k tomu dojde zcela určitě v průběhu září. Právě v tomto měsíci totiž Apple nové verze iOS vždy uvolňuje a to i v případě, že pro ně ještě nemá představené nové generace iPhonů. Ty proto mnohdy dorazí až s druhou či třetí větší verzí daného OS – tedy v případě iOS 15 to může být 15.2. či 15.2 – ale samozřejmě v případě, že by iPhony 13 odhalil Apple stejně jako loni až v říjnu.