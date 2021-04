Apple už testuje iOS 15 i na LsA a Jablíčkáři, má však tři měsíce zpoždění

Od začátku letošního roku navštívilo magazín LsA již přes 3 150 000 unikátních čtenářů, kteří používají aktuální operační systémy. Jsou mezi nimi však i dva uživatelé, kteří nepoužívají systém, jenž by byl běžně dostupný a přístup k němu má aktuálně pouze velmi malá skupina lidí. První uživatel s iOS 15 navštívil LsA dne 13. 3. 2021. Celkově jsme pak zaznamenali devět návštěv od dvou unikátních uživatelů s iOS 15.

Zvláštní však je, že první návštěvu registrujeme skutečně až v první polovině března letošního roku. V předchozích letech jsme první návštěvu s iOS 14 zaznamenali již v prosinci 2019, přičemž operační systém iOS 14 vyšel na podzim roku 2020. Stejně tak i iOS 13 jsme poprvé v Google Analytics registrovali dne 21. 12. 2018 a systém vyšel na podzim roku 2019. Apple má tak letos s první návštěvou našeho webu s novým neveřejným iOS zpoždění zhruba tři měsíce. Je otázkou, zda je to čistě náhoda, anebo se letos vydání iOS dočkáme skutečně o nějaký ten pátek později a Apple se chystá i nové iPhony ukázat až během října nebo dokonce listopadu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Spolu s aktuálním nedostatkem dílů, se kterým se potýká prakticky každý výrobce na světě a s extrémním nedostatkem lodních kontejnerů je tak skutečně možné, že Apple bude prodlužovat představení a uvedení nových iPhonů co nejdéle to bude možné. Lodní doprava, kterou Apple využívá hned po leteckém zavezení prvních dávek navíc díky nedostatku kapacit zvýšila své ceny desetinásobně. Zatímco v loňském roce se dal lodní kontejner z Číny do Evropy objednat za 1500$, aktuálně je hodně dobrá cena 12 000$ za kontejner.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

První návštěvu z iOS 15 registrujeme také na našem druhém Apple magazínu Jablíčkář.cz, na kterém se první uživatel s iOS 15 objevil dokonce až na přelomu března a dubna letošního roku. V obou případech se jedná o návštěvy, které jsou pouze testovací a operační systém se na webové stránce oproti standardním 3:23 minutám klasických uživatelů zdrží pouze několik málo vteřin.