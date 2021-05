Do App Store proklouzla aplikace umožňující hraní přes xCloud, Apple jí nemilosrdně smazal

Cloudové hraní se těší v posledních letech čím dál větší popularitě, která navíc neustále narůstá. Toho si jsou samozřejmě velmi dobře vědomi i jeho provozovatelé, kteří se proto snaží dostat své služby na co nejvíce platforem, aby tak z nich učinili ještě dostupnější druh zábavy. Zatímco na Android není jejich přidávání problém, Apple svůj iOS před těmito službami srdnatě brání – tedy minimálně tak, že pro ně neumožňuje vytvářet klasické aplikace v App Store. Nové dokumenty nicméně odhalují, že sem tam mu přeci jen nějaká aplikace pro tyto účely proklouzne a on jí zařízne dodatečně.

Od pondělí probíhá v USA soudní “klání” společností Epic Games a Apple. To vyvolala první zmiňovaná společnost kvůli nedávnému odstranění její hry Fortnite Applem z App Store poté, co začala porušovat smluvní podmínky obchodu nabízením zpoplatněného obsahu mimo jeho hranice. Hlavním cílem Epicu je pak App Store daleko více otevřít vývojářům a umožnit jim právě mimo jiné i nabízet nákupy v aplikacích mimo jeho provizní systém, díky čemuž by vydělali víc. A právě jedním z dokumentů, který Epic proti Applu u soudu vytáhl jakožto důkaz toho, že se chová protiprávně – konkrétně zneužívá své dominantní postavení v obchodě – je mailová komunikace ohledně cloudové herní služby xCloud od Microsoftu.

Microsoft se svůj xCloud na iPhony snaží dostat už od začátku loňského roku, přičemž tehdy ještě počítal s klasickou aplikací stažitelnou z App Store. Do jeho plánů mu však v průběhu testování hodil Apple vidle s tím, že by aplikace xCloud porušovala zásady jeho obchodu, protože by nabízela jím neschválený obsah. Na to konto Microsoft poukázal na jiné aplikace, které běží na stejném principu a v App Store být mohou, přičemž skvělým příkladem dle něj měla být Shadow již tehdy umožňující hraní xCloudu na iPhonech. Místo toho, aby Apple poskytl vysvětlení, proč tomu tak je, však okamžitě Shadow z App Store smazal a tím tak de facto vize Microsoftu o podobném řešení zničil.

Chování Applu Microsoft podle jeho vyjádření velmi frustrovalo, kvůli čemuž dokonce pár měsíců přemýšlel nad tím, zda xCloud pro iPhony úplně neodpíská. Nakonec se však rozhodl, že lepší bude jej na iOS dostat alespoň přes webovou aplikaci, která by Applu vadit neměla, jelikož přes ní vpustil na svá zařízení třeba i Google Stadii či GeForce NOW. Webová aplikace sice nenabízí takové vymoženosti jako verze stažitelná z App Store, dá se však označit jako velmi slušná alternativa. Její beta testování pro veřejnost již nyní běží a očekává se, že už brzy přejde do zcela veřejného režimu.