Takto by mohl Apple vylepšit iOS a watchOS, aby s nimi byl AirTag ještě užitečnější

Novinka v podobě Apple AirTag je s námi již několik dní, přičemž i na našem magazínu jste mohli vidět rozsáhlé testování. Po několika dnech si už můžeme udělat obrázek, co by bylo možné zlepšit, aby soužití s malým jablečným lokalizátorem bylo co nejpříjemnější. Velmi povedený koncept ukázali kolegové ze zahraniční redakce 9to5mac, kteří své nápady promítli do líbivého konceptu.

Prvním přáním je funkce rodinného sdílení, kdy by bylo možné, a určitě i užitečné, sdílet polohu AirTagu s někým jiným. Ostatně jakmile zabrouzdáte do nějaké internetové diskuze na téma AirTag, po něčem podobném volá většina uživatelů. Další aktualizace by se mohla odvíjet od vymožeností iOS 14. Řeč je v tomto případě o widgetech, kdy byste mohli sledovat údaje o AirTagu přímo na vaší domovské obrazovce. Samozřejmě by bylo fajn využívat pro tuto funkci widgety různé velikosti, což můžete vidět i v galerii na boku odstavce. Jistě vás také napadla možnost AirTag „skamarádit“ s Apple Watch, přičemž by na jablečných hodinkách bylo možné přehrávat zvuk a zahájit proces hledání. Apple Watch Series 6 navíc disponují čipem U1, což by umožňovalo použití funkce „Přesné hledání“. Co byste od AirTagu chtěli v budoucnu vidět vy?