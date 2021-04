Apple možná naučí své budoucí iPhony zobrazovat 3D objekty

Je to více než 10 let, co bylo největší „buzzword“ světa spotřební elektroniky 3D zobrazení. Vyráběly se 3D televize, 3D monitory k počítačům, výrobci grafických karet přicházeli s vlastními 3D ovladači (nVidia 3D Vision), 3D zobrazení se dokonce dostalo i na herní konzole (Nintendo 3DS). Tato vlna trvala nějaké tři, možná čtyři roky a technologie pak pro nezájem upadla v zapomnění. To by se však v budoucnu mohlo změnit a tím, kdo se o to zasadí by mohl být Apple.

Světlo světa totiž spatřily nové patenty, které byly v uplynulých dnech Applu uznány Americkým patentovým úřadem. Ty se zabývají zobrazovací technologií, která by umožnila panelu telefonu reprodukovat 3D zobrazení bez potřeby použití dalšího zařízení, tedy především brýlí (a to jak těch obyčejných, tak těch pro AR/VR). Apple v patentu do hloubky rozebírá problematiku statického 3D zobrazení na displeji, vůči kterému nemá pozorovatel jednotnou výchozí polohu očí. To způsobuje značný problém v 3D reprodukci, která se musí umět přizpůsobit tak, aby nedocházelo k různým vadám na zobrazení a dalším artefaktům v případech, kdy se uživatel nebude dívat přesně z toho „pravého“ úhlu.

Řešení tohoto konkrétního problému textace patentu nenabízí, co však popisuje je, jak by měl celý systém fungovat na úrovni zařízení, které bude 3D projekci vyrábět – v tomto případě tedy displej iPhonu nebo iPadu. Řešení Applu velice zjednodušeně tkví v tom, že displej zařízení bude rozdělen na dvě části, přičemž každá z nich bude mít na starosti projekci obrazu do jiného oka. Mezi projekcemi budou drobné rozdíly, které díky vnímání obrazu lidským okem ve finále vytvoří hloubkový vjem a umožní tak prostorové vnímání sledovaného obrazu. Prakticky by to mělo fungovat velice podobně, jako 3D kina s tím, že brýle s červenými a modrými filtry budou nahrazeny právě oněmi dvěma odlišnými projekcemi obrazu.

Teorie je to sice zajímavá, ale uvedení do praxe bude velice problematické. Apple v patentu hovoří o rozdělení obrazu po jednotlivých řádcích pixelů, přičemž rozdělení obrazu by fungovalo ob řádek pixelů. Liché řádky by tedy produkovaly obraz pro levé oko, sudé pak pro oko pravé. Toto řešení však přináší celou řadu dalších technických problémů souvisejícím jak s lidským vnímáním světla, tak s technologickými úskalími týkající se především deformací obrazu, jasu a ostrosti projekce. Třeba se však Applu podaří tyto problémy překonat a my se časem dočkáme skutečného 3D zobrazení z displejů našich iPhonů a iPadů.