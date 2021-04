Apple pracuje na hybridu Magic Keyboard s Magic Trackpadem. Takto by měl vypadat

Apple vlastní další zajímavý patent, jenž by mohli ocenit především grafici. Jde o zařízení, které obsahuje klávesnici Magic Keyboard a Trackpad. Zajímavostí pak je, že po celé ploše zařízení by bylo možné používat Apple Pencil.

Jako vždy je třeba připomenout, že text patentu je opět extrémně zmatený, a jeho nejlepší smysl a účel zná pouze Apple sám. Samotná patentová přihláška nese název „Membrane Sealed Keyboard“. Design výsledného produktu by kladl důraz převážně na odolnost proti vodě a prachu, což je vlastnost, kterou bychom časem rozhodně u klávesnic viděli rádi. U této periferie platí, že sestává z mnoha pohyblivých kláves. Pod ně se logicky mohou dostat různé nekalosti, které mohou korodovat, blokovat elektrické kontakty nebo znemožnit pohyb klávesy. Následná oprava pak není zrovna laciná.

Navrhovaným řešením Applu je flexibilní vrstva, která by byla sahala pod klávesy či nad ně, a umožňovala by ovládání kláves i bez jejich fyzického stisku, a to za pomoci mechanických, kapacitních nebo elektrických spínačů. Patent je nejednoznačný a může se tak jednat o samostatné zařízení, nebo o klávesnici zabudovanou v jednom z budoucích MacBooků, kterým by tak v podstatě bylo umožněno fungovat jako grafický tablet. Na grafickou podobu patentu se můžete podívat na boku tohoto odstavce. Tak či onak, Apple tradičně patentuje velké množství svých nápadů, na nichž nemusí nikdy začít pracovat. Pohlížejte tedy na tento text s odstupem.