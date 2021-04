Apple do svého AirTagu vložil tolik myšlenek, že nebylo v jeho silách je všechny do samotného představení zahrnout. Postupně ale vyplouvají na povrch různě zajímavé informace o tom, co toto příslušenství bude a nebude umět. Zde tak najdete 10 věcí, které byste měli vědět o AirTagu.

Baterie za hubičku

Původní zvěsti o tom, že se budou AirTagy jakkoli nabíjet (tedy i bezdrátově), vzaly za své. K jejich napájení stačí standardní knoflíková baterie CR2032 v hodnotě cca 60 Kč. Ta by při normálním používání, které Apple charakterizuje jako přehrání zvuku 4× denně a jedno přesné vyhledávání, měla vydržet po celý rok. Vyměníte si jí navíc sami doma.

Voděodolné ano, vodotěsné ne

Apple poznamenává, že AirTagy mají odolnost proti vodě IP67, což znamená, že jsou odolné proti stříkající vodě, prachu a mohou přežít až 30 minut v metrové hloubce. Vodotěsné ale nejsou, takže pokud něco, co má na sobě AirTag přichycený, utopíte, už to prostě nenajdete.

Po třech dnech se ozve

AirTagy mají integrované funkce ochrany soukromí, které ale také pomáhají při hledání objektu. Pokud je od svého majitele AirTag odloučen na déle jak tři dny, začne při svém přenosu automaticky vydávat zvuky.

Identifikace kýmkoli

Jak je uvedeno výše, zvuky vydává především proto, aby upozornil na svou přítomnost. Nálezce jej totiž může naskenovat a zjistit, komu patří. A nemusí mít ani iPhone, stačí mu jakýkoli telefon s technologií NFC.

Deaktivace

V aplikaci Najít můžete AirTagu deaktivovat bezpečnostní upozornění, pokud nechcete být informování o poloze sledovače. Obvykle se tak stane na jeden den, kdy ten druhý musíte tuto volbu deaktivovat opět, pokud stále přijímání upozornění nevyžadujete.

„Definitivní“ deaktivace

Může se stát, že vám někdo dá AirTag do zavazadla proto, aby mohl sledovat, kudy se pohybujete. Když jej pak naleznete, tak jej skrze aplikaci Najít můžete definitivně deaktivovat, aniž byste jej majiteli vraceli (samozřejmě v jiném případě, než je zde uveden). Co se pak s takovým tagem stane ale není ještě známo.

Neslouží jako ochrana proti krádeži

Apple neprodává AirTagy jako zařízení proti krádeži, a to z důvodů, že pro tento účel opravdu nejsou vhodné. Mnozí totiž vyjádřili obavy, že by bylo pro zloděje příliš snadné AirTag deaktivovat, ale ještě snazší mu vyjmout baterii, nebo ho prostě odepnout a vyhodit.

Bezpečnost

Apple se opravdu snažil, aby se ujistil, že nikdo nebude moci zachytit Bluetooth ID, která AirTags vysílají, tím, že je pravidelně randomizují. Ve skutečnosti je to mnohem komplikovanější, než to zní, protože síť Najít musí mít stále způsob, jak tyto měnící se ID sledovat, jinak byste také nemohli své AirTagy vůbec dohledat.

Pracují s funkcí VoiceOver

Aplikace Najít bude umět směrovat nevidomé k objektu, který hledají. Slovně jim totiž bude určovat nejen směr, kterým mají jít, ale i vzdálenost. Samozřejmostí je použití iPhonu s U1 čipem (iPhone 11 a novější).

Neslouží jako nejapný vtip

I když vám Apple při koupi AirTagu nabízí možnost jeho gravírování, zapomeňte na nejapné vtípky, které byste na něm mohli chtít vyobrazit. Kombinace čtyř písmen nebo tří emotikon tak bude muset být maximálně korektní. Škoda, napadá nás hned několik poměrně trefných označení.